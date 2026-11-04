'K리그 챔피언' FC서울, ACL '반전' 발판 마련했다…'극적 동점골' 포항, 日 감바 오사카와 3-3 무승부(종합)

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'K리그 챔피언' FC서울이 아시아 무대에서도 '반전'의 발판을 마련했다.

FC서울은 4일 서울월드컵경기장에서 열린 비엣텔(베트남)과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 4차전에서 3대0으로 이겼다. 서울(승점 6)은 2패 뒤 2연승하며 2위로 뛰어올랐다.

서울은 조별리그 1, 2차전에서 패하며 벼랑 끝에 섰다. 포기는 없었다. 일찌감치 K리그 우승을 확정한 서울은 지난달 베트남 원정에서 비엣텔을 5대0으로 잡았다. 이날도 초반부터 상대를 거세게 몰아붙였다. 전반 점유율(63%-37%), 슈팅(5-4), 패스 성공률(89%-76%) 등 공격 지표 전반에서 앞섰다. 하지만 마무리가 되지 않았다. 안데르손, 바베츠 등이 슈팅을 시도했지만 상대 골문을 빗나갔다. 서울은 후반 들어 클리말라, 최준 손정범 등을 교체 투입하며 총력전에 나섰다. 두드리니 열렸다. 서울은 후반 23분 손정범의 패스를 문선민이 득점으로 완성했다. 문선민은 '관제탑 세리머니'로 팬들과 환호했다. 기세를 올린 서울은 후반 34분 안데르손, 경기 막판 상대 자책골을 묶어 승리의 마침표를 찍었다.

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포항 스틸러스는 포항스틸야드에서 열린 감바 오사카(일본)와의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그스테이지 4차전에서 3대3으로 비겼다. 포항은 올 시즌 ACLE 네 경기에서 1무3패(승점 1)를 기록했다.

분위기 반전이 절실했다. 포항은 최근 박태하 감독이 성적 부진으로 자진 사퇴했다. 김성재 감독대행이 팀을 이끌고 있다. 결전을 앞두고 '캡틴' 전민광이 "시즌 중 감독님께서 사임했다. 우리에게도 분명한 책임이 있다. (선수들끼리) 그 책임을 무겁게 받아들이고 남은 경기에 책임감을 갖고 임하자는 얘기를 했다"고 다짐한 이유다. 포항은 전반 35분 메시노 료타로에게 헤더골을 내줬다. 포항은 후반 10분 완델손의 헤더골로 맞불을 놨지만, 후반 24분 엘리 아담스에게 프리킥 골을 허용했다. 포항은 후반 32분 조르지의 득점으로 다시 한번 동점을 만들었지만, 스미 고시로에게 또 다시 실점하며 2-3으로 밀렸다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 포항은 후반 44분 김광원의 극적 동점골로 값진 승점 1점을 챙겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com