[오피셜]'쇼킹, 테니스 레전드가 세계 최고 축구 클럽 보드진 합류' 라파엘 나달, 레알 마드리드 이사 됐다..페레즈 회장 후계자로 거론

FILE - Former Australian Open champion Rafael Nadal of Spain at an event ahead of the men's singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake, file) FILE PHOTO

Relak Madrid President Florentino Perez arives for the La Liga soccer match between Real Madrid and Villarreal in Madrid, Spain, Saturday, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

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[스포츠조선 노주환 기자]선수 은퇴한 스페인 출신 테니스 레전드 라파엘 나달이 레알 마드리드 이사진에 합류한다.

스페인 거함 레알 마드리드가 또 다른 스포츠 분야의 챔피언을 이사회에 맞이할 예정이라고 로이터통신이 4일 보도했다. 테니스 그랜드슬램 22회 우승자인 나달의 이사 선임안이 회원의 승인을 받기 위해 상정될 것이라고 레알 마드리드 구단은 이날 공식 발표했다.

레알 마드리드 이사회는 이날 회의에서 대의원 총회에 해당 선임안을 제출하기로 합의했다. 나달은 이미 구단의 명예 회원이다. 레알 마드리드는 성명을 통해 "스포츠적, 인간적 위상을 갖춘 인물이 이사회에 합류하게 된 것은 레알 마드리드와 모든 팬들에게 거대한 자긍심의 원천"이라고 밝혔다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - September 17, 2023 Tennis player Rafael Nadal in the stands before the match REUTERS/Isabel Infantes/File Photo

레알 마드리드 구단은 테니스 월드 투어 단식 타이틀 92회, 올림픽 금메달 2개, 스페인 대표팀 소속 데이비스컵 5회 우승 및 세계 랭킹 1위 등을 포함한 나달의 스포츠적 업적을 조명했다. 또 이러한 화려한 우승 이력 외에도 겸손함, 상대에 대한 존중, 자선 활동에 대한 헌신 등 그의 자질 또한 구단의 정체성을 반영한다고 설명했다. 레알 마드리드는 "이 모든 가치는 레알 마드리드 정체성의 일부이며, 나달은 스포츠 선수로서의 커리어 내내 이를 옹호해 왔다"고 밝혔다.

나달은 레알 마드리드의 이번 요청에 환영의 뜻을 드러냈다. 그는 자신의 SNS를 통해 "레알 마드리드 이사회 합류를 제안해 주신 플로렌티노 페레즈 회장님과 이사회에 감사드린다"면서 "배우는 자세로, 제가 할 수 있는 한 최대한 기여하고 싶은 마음을 담아 큰 열정으로 이 제안을 수락했다"고 입장을 밝혔다.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid president Florentino Perez REUTERS/Alejandro Martinez Velez

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2024년 11월, 선수 은퇴한 나달은 이미 페레즈 레알 마드리드 회장의 잠재적 후계자로 거론돼 왔다. 하지만 그는 그동안 그 가능성을 일축해왔다. 만 79세의 페레즈 회장은 지난 6월 20년 만에 치러진 레알 마드리드 회장 첫 경선 출마 선거에서 승리하며 또 한 번의 4년 임기를 시작했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com