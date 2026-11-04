"충격" 손흥민도 들으라는 말인가…사비 타마리트 LA FC 감독 작심 비판 "누가 뛰었는지의 문제 아니다"

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 25: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC waves to the fans after the MLS match between Los Angeles Football Club and LA Galaxy at BMO Stadium on October 25, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

epa13332113 LAFC forward Son Heung-Min (L) and LA Galaxy midfielder Sergi Roberto (R) speak with the referee after an LAFC last minute goal was disallowed in the second half of a Major League Soccer match between the Los Angeles Football Club and the LA Galaxy at BMO Stadium in Los Angeles, California, USA, 25 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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[스포츠조선 김가을 기자]사비 타마리트 LA FC 감독의 발언이 심상치 않다.

LA FC는 2일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 미네소타 유나이티드와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 33라운드 홈 경기에서 1대3을오 패했다. LA FC는 최근 리그 3경기에서 2무1패를 기록하는 데 그쳤다. 12승11무10패(승점 47)로 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 6위에 머물렀다.

경기 뒤 타마리트 감독은 "이런 식으로는 안 된다. 후반전에 노력했지만 경기 전체적으로 별로였다. 전반전에는 정말 형편이 없었다. 이번에 이겼다면 4위 안에 들 수 있는 기회를 얻을 수도 있었다"며 "경기를 지켜본 팬들에게 사과드린다"고 말했다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 01: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the MLS match against Minnesota United FC at BMO Stadium on November 01, 2026 in Los Angeles, California. Griffin C. Hooper/Getty Images/AFP (Photo by Griffin C. Hooper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LA FC는 이미 플레이오프(PO) 진출권은 확보했다. 하지만 이날 패배로 정규리그 최종전을 남겨놓고 4위 세인트루이스 시티(승점 51)와 승점 4차로 벌어져 PO 1차전을 홈에서 치르는 상위 시드는 받지 못하게 됐다. MLS는 팀당 34개를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스 각각 9개 팀이 PO에서 우승 경쟁을 이어간다. 콘퍼런스별 7위까지는 8강 PO 1라운드에 직행한다. 8, 9위 팀은 와일드카드 결정전을 통해 마지막 한 장의 8강 티켓 주인을 정한다.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 17: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles FC controls the ball during the second half against the New York City Football Club at Citi Field on October 17, 2026 in New York, New York. Caleb Bowlin/Getty Images/AFP (Photo by Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

타마리트 감독은 "경기에 대해 많이 반성해야 한다. 내가 리더지만 우리 모두가 어떤 팀을 만들고 싶은지, 어떤 팀이 되고 싶은지 생각해야 한다. 전술 문제라기보다 경기에 임하는 마음가짐과 에너지가 적절하지 않았던 것이 문제였다. 우리는 좋은 경기를 펼칠 수 있다는 자신감을 가지고 임했다. 솔직히 말하면 때로는 정확한 이유를 모를 때가 있다. 아주 꼼꼼히 검토해야 한다. 전술의 문제, 누가 뛰었는지의 문제가 아니다. 우리는 제대로 경기를 하지 않았다"고 꼬집었다.

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한편, 손흥민은 이날 선발로 나서 풀타임 소화했다. 하지만 기대했던 공격포인트는 기록하지 못했다. 손흥민은 올 시즌 MLS 7골-15도움, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2골-7도움을 기록했다. 도움 1개를 추가하면 카를로스 벨라를 넘어 단일 시즌 최다 도움 구단 신기록을 쓴다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com