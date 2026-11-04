'회원번호 67778번' 테니스 전설 나달, 레알 마드리드 '이사'되나…소시오 승인 절차 신청

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 테니스계의 전설인 라파엘 나달(스페인)이 레알 마드리드 이사직에 도전한다.

영국 BBC는 4일(한국시각) 레알 마드리드 구단 발표를 인용해 '나달이 이달 말 소시오 총회를 통해 이사 임명 승인 절차를 밟는다'고 전했다. 나달은 레알 마드리드 회원번호 6만7778번으로 어린 시절부터 골수팬으로 잘 알려져 있다.

이번 이사 임명은 플로렌티노 페레스 레알 마드리드 회장의 제안에 따른 것으로 보인다. 레알 마드리드는 나달에 대해 '스포츠 역사상 가장 위대한 전설 중 한 명이자 세계에서 가장 인정과 존경을 받고 있는 스페인 출신 선수'라며 '실력과 인성 모두 뛰어난 그가 우리 클럽의 현재와 미래에 기여하게 되는 건 매우 자랑스러운 일'이라고 소개했다.

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나달 역시 반색했다. 그는 SNS를 통해 '페레스 회장님과 이사회의 제안에 감사하다. 큰 기대감과 열망을 안고 내가 할 수 있는 모든 것을 다해 기여하고자 제안을 수락했다'고 밝혔다.

나달은 21세기 남자 테니스 황금기를 이룬 스타다. 그랜드슬램 타이틀만 22개를 보유하고 있으며, 올림픽에서도 금메달을 두 차례 목에 걸었다. 한창 전성기를 구가하던 때에도 레알 마드리드 홈구장인 에스타디오 산티아고 베르나베우를 찾아 경기를 관전하고 시축을 하는 등 팬심을 숨기지 않았다.

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나달이 그동안 쌓은 업적과 레알 마드리드를 향한 애정을 볼 때 이사회 입성은 무난하게 이뤄질 것으로 보인다. BBC는 '나달이 이사회에서 어떤 역할을 맡게 될 지는 아직 불분명하다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com