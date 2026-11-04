'맨유, 미래의 재능까지 빼앗겼다' 9월 팀 이탈한 '최고 재능' JJ 가브리엘, 레알 마드리드와 구두 합의→1월 이적 마무리 확실..'맨유, 받을 보상금도 적다'

맨유를 떠나고 싶다는 가브리엘 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]결국 맨체스터 유나이티드가 공들여 키운 세계적 '재능'을 빼앗기게 됐다. 영국 매체 BBC는 스페인 거함 레알 마드리드가 맨유 유스팀의 공격수 JJ 가브리엘과 구두 합의에 도달한 후 영입 경쟁에서 승리를 확신하고 있다고 4일(한국시각) 보도했다.

만 16세인 그는 맨유 클럽에 선수 등록돼 있지만, 지난 9월 팀을 이탈한 이후 복귀하지 않았다. 가브리엘은 유럽 빅클럽이 모두 주목한 미래 재능이다. 맨유의 올해 여름 프리시즌 투어 중 아틀레티코 마드리드전에 출전하기도 했다. 맨유 구단은 시간을 두고 가브리엘을 성인 1군 팀에 합류시킬 계획을 갖고 있었다.

그런데 그는 기다리지 못했다. 성인 무대를 하루라도 빨리 밟기 위해 다른 클럽을 알아보기로 결정했고, 최근 스페인에서 개인 훈련을 진행해 왔다.

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맨유 구단을 이탈한 그가 이적 시장에 나오면서 FC바르셀로나, 파리생제르맹을 포함한 유럽 빅클럽들이 눈독을 들였다. 치열한 영입 경쟁에서 레알 마드리드가 가장 앞섰다고 한다. BBC에 따르면 레알 마드리드가 오는 1월에 가브리엘 영입을 마무리 지을 것으로 전망했다. 구단 간 협상은 아직 진행되지 않았지만, 레알 마드리드가 가브리엘 및 그의 대리인 측과 구두 계약에 합의했다고 BBC가 전했다.

맨유를 떠나고 싶다는 가브리엘 캡처=파브리지오 로마노 SNS

유럽축구연맹 유스리그 데뷔전에서 해트트릭을 기록한 가브리엘은 유럽연합(EU) 여권을 소지하고 있어, 잉글랜드 외 구단과 계약하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 맨유는 가브리엘이 레알 마드리드와 계약할 경우 보상금을 받게 되지만, 프리미어리그 외 구단일 경우 그 금액은 높지 않다고 한다. 맨유 구단으로선 가브리엘을 성장시켜 놓고 제대로 써보지도 못하고 다른 빅클럽에 빼앗기는 난처한 상황에 처했다.

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그는 지난 시즌 개막 당시 불과 14세였음에도 불구하고, 프리미어리그 18세 이하(U-18) 올해의 선수로 선정될 정도로 출중한 기량을 갖고 있다. 맨유의 한 관계자는 가브리엘을 '유럽 최고의 15세 선수'라고 평가했다. 또 맨유 레전드 출신 지도자 대런 플레처는 "(앞으로) 세상은 가브리엘의 것"이라고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com