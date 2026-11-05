[오피셜]"예전의 네이마르 아니잖아" 역대급 도발 후 업보 맞은 일본 신성, 11월 브라질과 리벤지 매치 '불발'…日 대표팀 명단 제외

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 당시 브라질의 '공공의 적'이 된 일본 신성 공격수 시오가이 겐토(21·볼프스부르크)가 일본 축구대표팀 합류가 불발되면서 복수할 기회를 놓쳤다.

모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 4일, 싱가포르에서 열리는 브라질(14일), 파라과이(17일)와의 '미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에 참여할 명단을 발표했다. 핵심 자원인 윙어 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 쿠보 다케후사(레알 소시에다드)가 예상대로 뽑히고, 장기 부상을 당했던 미드필더 미나미노 다쿠미(AS모나코)가 약 1년 만에 재부름을 받은 가운데, 부상을 당한 공격수 우에다 아야세(릴)와 시오가이가 낙마했다.

모리야스 감독은 명단 발표 기자회견에서 시오가이의 낙마에 대해 "우리는 선수들을 각 팀에 걸쳐 두 가지 범주로 관리하고 있다. 내가 A대표팀 감독을 맡고 있지만, U-21 대표팀의 오이와 고 감독과 긴밀히 소통하며 선수들의 이동을 조율하고 있다"며 "그 점에 대해선 오이와 감독에게 직접 물어보라"고 말을 아꼈다.

Advertisement

시오가이는 '순수 실력'만으로 A대표팀 문을 열기 어려울 정도의 퍼포먼스를 보이기도 했다. 올 시즌 독일 2부에서 9경기에 출전해 아직 마수걸이 골을 쏘지 못했다. 지난달 말 1부 프라이부르크와의 DFB 포칼에서 멀티골을 쏘며 존재감을 과시했지만, 모리야스 감독은 시오가이를 대신해 독일 2부 소속인 공격수 후쿠다 시오(카를스루에)를 발탁했다.

AP연합뉴스

시오가이는 지난 월드컵 32강 브라질전을 앞두고 "예전의 네이마르(산투스)가 아니다", "과거에는 강했지만 지금은 어떨지 모르겠다" 등의 발언으로 물의를 빚은 바 있다. 일본이 1대2 역전패한 경기를 마치고 브라질 공격수 쿠냐(맨유)는 시오가이를 향해 손가락 다섯개를 펼쳐보였다. 역대 월드컵 5회 우승을 뜻하는 제스쳐로 '응징'했다. 브라질 팬들은 시오가이 SNS로 달려가 "아침엔 스시지" 등의 댓글을 달며 '집중 공격'했다. SNS 팔로워가 기하급수적으로 급증했다.

Advertisement

시오가이는 지난 9~10월 통합 A매치 소집 당시, "개인적으로 월드컵에서 브라질에 패했기 때문에 다시 한번 맞붙어 설욕하고 싶다"라고 복수 의지를 드러냈었다. 시오가이의 발언을 지지하는 의견도 있었다. 브라질은 월드컵에서 일본을 꺾고 16강에 올랐으나, 엘링 홀란을 앞세운 노르웨이에 1대2로 충격패하며 조기 탈락했다. 대회 내내 아무런 존재감도 과시하지 못한 네이마르는 대회 후 눈물과 함께 대표팀 은퇴를 선언했다.

Advertisement

한편, 모리야스 감독은 2027년 1~2월 열릴 예정이던 사우디아시안컵이 중동 정세 불안으로 내년 12월~2028년 1월로 연기된 것에 대해 "눈앞의 활동에 최선을 다할 뿐"이라며 구체적인 언급은 피했다. 그는 북중미월드컵을 끝마치고 아시안컵 본선까지 조건부로 계약을 연장했다. 하지만 아시안컵의 연기로 인해 대표팀과의 작별이 이번 연말로 앞당겨질 가능성이 커졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com