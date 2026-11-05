'한국의 자랑' 손흥민이 졌다고? 메시에게 아쉽게 무릎 꿇었다…MLS 유니폼 판매량 2위→레반의 무서운 상승세도 '주목'

한국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]한국을 대표하는 축구선수 손흥민이 아쉽게도 리오넬 메시에게 졌다. 미국 메이저리그사커(MLS) 소속 축구선수 유니폼 판매량 순위에서 메시에 이어 2위를 기록한 것이다.

스페인 매체 '아스'는 4일(한국시각) '리오넬 메시가 2026년 MLS에서 가장 인기 있는 유니폼 순위에서 4년 연속 1위를 차지했다'며 '손흥민, 토마스 뮐러, 로베르트 레반도프스키가 그 뒤를 이었다'고 보도했다.

'축구의 신'으로 불리는 메시는 MLS에서도 엄청난 인기를 끌고 있다. 2026시즌에도 1위를 차지하면서 4년 연속 이 부분 정상에 올랐다. 인터 마이애미에서 뛰고 있는 메시가 미국 축구계에서 미치는 상업적 영향력이 막대한 셈이다. LAFC에서 뛰고 있는 손흥민은 이러한 메시에 밀려 2위에 올랐지만, 그럼에도 그의 뒤에 쟁쟁한 스타들을 두고 있다. 밴쿠버 화이트캡스에서 뛰고 있는 뮐러가 3위, 지난 6월 시카고 파이어에 합류한 레반도프스키가 4위를 기록했다. 같은달 올랜도 시티에 합류한 그리즈만은 5위였다. 특히 레반도프스키와 그리즈만은 올해 각자의 팀에 합류했음에도 다섯 손가락 안에 들면서 엄청난 인기를 자랑하고 있다.

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6위는 필라델피아 유니언의 미드필더 카반 설리번이 차지했다. 17세의 설리번은 이번 시즌 가장 주목받는 신예 선수 중 한 명으로 떠올랐다. 그의 가파른 성장세는 9월 MLS 이달의 선수로 선정되면서 더욱 인정받았다. 설리번은 MLS 역사상 해당 상을 받은 최연소 선수가 됐다.

이어 LAFC의 드니 부앙가가 7위, 인터 마이애미의 루이스 수아레스가 8위, 내슈빌의 하니 무크타르가 9위, 인터 마이애미의 로드리고 데 파울이 10위에 이름을 올렸다. 이번 순위에서 또 하나 주목할 만한 부분은 인터 마이애미 선수들의 강세다. 인터 마이애미는 메시와 수아레스, 그리고 데 파울까지 톱10에 세 명의 선수를 배출했다. 그다음으로 많은 선수를 순위에 올린 구단은 손흥민과 부앙가가 있는 LAFC였다. 또한 톱10에는 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 우승 경험이 있는 선수가 4명이나 있다. 아르헨티나의 메시와 데 파울, 프랑스의 그리즈만, 독일의 뮐러가 그 주인공이다. MLS가 얼마나 많은 유명 선수들을 보유하고 있는지 한눈에 알 수 있는 대목이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com