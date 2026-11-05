'맨유의 생존왕' 캐릭 미쳤다! 기적 같은 로마전 승리로 경질 위기 벗어나…에메리의 빌라전만 버티면 된다

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독이 시간을 벌었다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서의 승리가 당장의 경질을 막았다.

영국 매체 '팀토크'는 4일(한국시각) 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노의 의견을 인용해 캐릭이 경질 위기에서 일시적으로 벗어났다고 전했다.

맨유가 지난 4일 열린 AS 로마와의 UEFA 챔피언스리그 홈경기에서 패했다면 캐릭은 사실상 경질이 유력했다. 맨유는 차기 감독 후보를 골라내는 데 집중하고 있었다. 맨유는 이 경기에서 경기 시작 17분만에 2골을 내주면서 10경기 연속 무승이라는 불명예를 떠안기 직전이었다. 전반전 종료와 함께 선수들과 캐릭 감독은 팬들의 야유를 받아야 했다. 그러나 맨유는 후반전 완벽하게 재정비를 마쳤다. 브루노 페르난데스의 페널티킥과 마테우스 쿠냐의 멀티골로 3-2 기적 같은 역전승을 연출했다.

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AFP연합뉴스

극적인 승리로 캐릭 감독의 경질과 관련한 이야기는 잠시 자취를 감출 것으로 보인다. 맨유가 이번 승리를 계기로 반등을 시작할 것이란 기대도 커지고 있다.

로마노는 자신의 유튜브 채널을 통해 "이번 승리가 의미하는 것은 우선 캐릭이 맨유 감독으로서의 여정을 계속 이어가게 됐다는 것"이라며 "캐릭에게는 다음 경기를 포함해 더 많은 기회가 주어질 것"이라고 주장했다.

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물론 고작 한 경기 승리했다고 방심은 금물이다. 맨유는 오는 9일 애스턴 빌라와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맞대결을 앞두고 있다. 까다로운 상대인 빌라를 상대로도 승리를 거둔다면 캐릭이 감독직을 이번 시즌에도 유지할 가능성은 커진다. 에메리 감독은 맨유 차기 감독 후보로 거론됐기에 캐릭이 꼭 승리해야 하는 대상이기도 하다.

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캐릭은 빌라전에서 승리를 가져온다면 이후 A매치 휴식기가 있기 때문에 한숨 돌릴 수 있다. 머리를 식히고 다시 한번 심기일전할 시간을 버는 것이다. 현재 맨유 내부에서는 캐릭이 이번 위기를 극복하고 향후에도 감독직을 유지할 가능성이 크다는 분위기가 형성되고 있다고 한다. 벼랑 끝에 있는 캐릭이지만, 9경기 연속 무승이라는 수렁에서 빠져나온 것은 긍정적이다. 그가 기적적으로 맨유 사령탑 자리를 지켜낼 수 있을지 관심이 집중된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com