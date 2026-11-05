프로 축구선수 '비극적 사망사고' 아내와 딸 관중석서 지켜봤다…경찰 과실치사 검토→"유가족 사생활 존중 부탁"

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 축구 선수 헤수스 데 미겔의 사망 사고 당시 그의 아내와 딸이 관중석에서 이 장면을 지켜보고 있던 것으로 알려졌다.

영국 매체 '더선은' 4일(한국시각) '미겔의 아내와 딸은 사망한 데 미겔의 마지막 경기를 관중석에서 지켜보고 있었다'고 보도했다.

해당 사고와 관련해서는 현지 경찰의 수사가 진행 중이다. 지난 2일 테네리페와 안도라의 스페인 라리가 2(2부리그) 경기에서 경기 막판 페네리페의 공격수 데 미겔이 상대팀 골키퍼 헤수스 오워노와 강하게 부딪히는 사고가 발생했다. 달려오던 오워노의 무릎이 데 미겔의 흉부를 충격했고, 데 미겔은 그 자리에서 쓰러졌다. 데 미겔은 응급 처치 후 병원으로 옮겨졌지만, 3일 끝내 숨을 거뒀다.

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데 미겔과 그의 아내 마리아는 사회관계망서비스(SNS)에서 주목받는 것을 원하지 않는 부부로 알려져 있다. 두 사람 모두 SNS 계정을 비공개로 운영했으며, 가장 가까운 사람들과 소중한 순간들을 공유했다. 데 미겔의 가족은 그의 비극적인 사망과 관련해 아직까지 공식 입장을 발표하지 않은 상태다.

페네리페 구단만이 SNS를 통해 데 미겔의 사망과 관련한 공식 입장을 밝혔다. 앞서 구단은 "가슴이 무너지고, 목이 메며, 이 모든 일이 사실이라는 것을 믿을 수 없는 가운데 테네리페는 데 미겔이 비극적으로 세상을 떠났다는 소식을 전한다"고 밝혔다.

사진=볼러 HQ

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또 구단은 "우리는 큰 충격에 빠진 그의 가족과 사랑하는 사람들, 그리고 오늘 이 잔혹한 사건을 애도하고 있는 테네리페 축구계 전체와 함께할 것"이라며 "데 미겔의 가족은 보내주신 모든 위로와 응원에 감사드리며, 이 끔찍한 시기에 가족의 사생활을 존중해 주기를 진심으로 부탁드린다"고 강조했다.

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스페인 경찰은 사고 발생 당시 응급 의료진의 대응에 대해 조사하고 있다. 또한 오워노의 충돌 행위가 비자발적 과실치사에 해당할 가능성 역시 검토 중이다. 오워노는 공개 입장을 발표하기에 앞서 데 미겔의 가족과 먼저 대화를 나누고 싶어 하는 것으로 알려졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com