[공식]'축구 선수 사망사건' 니킥 당사자 오워노, 첫 입장문 "내 인생에서 가장 힘든 시기…데 미겔을 잃은 고통 너무도 크다"

로이터연합뉴스

출처=테네리페 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]헤수스 데 미겔의 안타까운 죽음에 연루된 안도라 골키퍼 헤수스 오워노가 고인과 유족을 향해 메시지를 남겼다.

스페인 일간 '마르카'에 따르면, 적도기니 출신 오워노는 5일(한국시각) 안도라 구단 소셜 미디어 채널을 통해 "지금은 내 인생에 있어서 가장 힘든 시기다. 어떤 말로 이 심정을 표현해야 할지 모르겠고, 벌어진 일을 받아들이기도 매우 어렵다. 데 미겔을 잃은 고통이 너무나 크다"라고 밝혔다.

그는 "고인과 그의 가족, 그를 사랑했던 모든 분께 마음을 전한다. 앞으로 해결해야 할 문제들이 많겠지만, 나는 그 어떤 상황도 최대한의 존중을 담아 마주할 것"이라며 "하지만 지금은 솔직히 데 미겔에 대한 생각, 그리고 우리 모두가 겪고 있는 이 고통 외에는 아무것도 생각할 수 없다. 부디 평안히 잠드시길, 헤수스"라고 덧붙였다.

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안도라 구단은 성명을 마무리하며, 이번 일과 관련해 최대한의 배려와 존중을 보여줄 것을 당부했다.

테네리페 소속 공격수였던 데 미겔은 지난 2일 안도라와의 스페인 2부리그 경기 도중 역습 상황에서 골문을 비우고 달려나온 오워노의 무릎에 가슴 부위를 가격 당했다. 큰 충격에 곧바로 쓰러진 데 미겔은 들것에 실려 병원으로 급히 후송됐으나, 끝내 숨졌다.

출처=안도라 SNS 캡쳐

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테네리페 구단은 공식 성명을 통해 "비통한 마음을 금할 길이 없다. 이 믿기 힘든 현실 앞에 목이 멘다. 우리 구단은 3일 오전 8시, 헤수스 데 미겔 알라메다가 세상을 떠났다는 비보를 전한다. 그 어떤 위로의 말로도, 이 깊은 슬픔을 조금이나마 덜어낼 방법은 없다. 우리는 큰 충격과 슬픔에 잠긴 유가족과 고인을 아꼈던 모든 이들, 그리고 오늘 이 잔혹한 소식에 함께 슬퍼하는 모든 '티네르페니스모' 구성원들과 마음을 함께한다. 데 미겔의 유가족에게 보내준 모든 위로와 성원에 깊은 감사를 표하며, 이 힘든 시기에 유가족의 사생활을 최대한 존중해 주시기를 간곡히 부탁드린다"라고 밝혔다.

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스페인축구협회는 데 미겔을 추모하기 위해 3일에 벌어지는 모든 스페인 프로 축구 일정을 중단했다. 스페인 아틀레티코 마드리드에서 뛰는 이강인 등 축구 스타들과 구단, 축구계 관계자들도 추모의 뜻을 전했다.

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'마르카'는 "오워노는 소셜미디어에서 쏟아지는 비난과 모욕을 견디지 못해 결국 자신의 계정 댓글 기능을 차단했다. 일부 팬은 이번 사건을 두고 그를 '살인자'라고 부르기도 했다. 당시 오워노는 퇴장을 당했고, 테네리페 소속이었던 데 미겔은 경기장에 쓰러진 채 남겨졌다"며 "이제는 이번 죽음이 안겨준 충격과는 별개로, 스포츠적 책임과 형사적 책임에 대한 면밀한 검토가 이뤄져야 할 때"라고 전했다. 현지 경찰이 조사에 착수한 것으로 전해졌다.

아르헨티나 출신 언론인이자 레알 마드리드 미드필더 페데리코 발베르데의 여자친구인 미나 보니노는 개인 인스타그램을 통해 "그 골키퍼(오워노)는 자신의 실수로 인해 평생 무거운 십자가를 지고 살아가게 될 것이다. 골문을 비우고 달려 나온 경솔한 판단이 동료 선수의 목숨을 앗아갔고, 어쩌면 자신의 인생까지 망가뜨렸을지도 모른다. 하지만 그는 살인자가 아니다. 살해 의도가 없었던 사람을 우리가 함부로 심판할 수는 없다. 그는 출장 정지 징계를 받고 평생 대중의 비난이라는 무거운 짐을 짊어지고 살아가겠지만, 지금이라도 멈춰 서서 또 다른 죽음을 막을 기회는 남아 있다"라고 메시지를 남겼다.

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안도라는 사고 후인 4일 훈련을 앞두고 묵념의 시간을 가졌다. 오워노는 훈련에 불참했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com