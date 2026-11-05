[오피셜]이런 한국인 손흥민밖에 없다, 그리즈만-레반돕-뮐러-수아레즈 넘는 스타성, MLS 유니폼 판매량 2위 '미친 통계'

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LAFC)이 미국프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 가장 인기 있는 유니폼 선수 2위에 올랐다. 1위는 리오넬 메시(인터 마이애미)다.

MLS 사무국은 5일한국시각) '2026년 MLS 인기 유니폼 선수 TOP 10'을 발표했다. 손흥민은 이 순위에서 메시 바로 다음 자리에 이름을 올렸다. 현재 MLS에는 손흥민보다 더 위대한 커리어를 보낸 슈퍼스타들이 있다. 하지만 이들을 제치고 메시에 이어 손흥민이 자리했다는 건 선수의 스타성을 증명하는 자료다.

독일 레전드인 토마스 뮐러(벤쿠버 화이트캡스)가 3위, 발롱도르급 슈퍼스타인 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어)가 4위, 월드컵 위너인 앙투안 그리즈만(올랜도 시티)이 5위였다. 발롱도르 시상식 상위권에 오른 경험이 있는 유럽 무대 출신 슈퍼스타들이 줄줄이 손흥민 뒤에 섰다.

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사진=MLS

6위는 카반 설리번(필라델피아 유니언), 7위는 LAFC에서 함께 뛰는 드니 부앙가가 차지했다. 이어 루이스 수아레스(인터 마이애미)가 8위, 하니 무크타르(내슈빌 SC)가 9위, 로드리고 데 파울(인터 마이애미)이 10위에 올랐다. 10위 안에는 LAFC 선수 2명(손흥민, 부앙가)과 인터 마이애미 선수 3명(메시, 수아레스, 데 파울)이 포함돼 두 팀의 스타 파워가 두드러졌다.

이번 기록은 LAFC 입단 당시의 흥행 돌풍이 일회성이 아니었음을 보여준다. 손흥민은 지난해 8월 토트넘을 떠나 MLS 역대 최고 이적료인 최대 2650만달러(약 355억원)에 LAFC 유니폼을 입었다. 입단 직후부터 유니폼 판매량이 폭발적으로 늘었다. 8월 한 달간 LAFC 유니폼 판매량이 구단 역사상 최고 기록을 세웠고, MLS 전체 판매 순위에서도 오랫동안 1위를 달렸다.

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존 토링턴 LAFC 단장은 당시 "이제 두 번째 주가 됐지만, MLS에서 가장 많이 팔린 축구 유니폼 그 이상에 대해 말하고 있다. 현재 세계에서 가장 많이 팔리는 유니폼은 손흥민의 유니폼"이라고 밝혀 화제가 되기도 했다.

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입단 후 1년 넘게 지난 지금도 손흥민의 인기는 식지 않고 있다. 메시와 함께 MLS 흥행을 이끄는 쌍두마차로 자리 잡은 손흥민은 경기력뿐 아니라 글로벌 스타성으로도 리그 최정상급임을 다시 한번 입증했다.