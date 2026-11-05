손흥민 우승시켜 초대박, '무리뉴급' 세계 최고 대우...포스테코글루, 연봉 200% 폭등 '토트넘 시절 SON 수준'

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 감독이 사우디아라비아 구단 알 나스르에서 연봉 980만파운드(약 172억 원)를 받는 것으로 확인됐다. 세계적인 수준이다.

영국 기브미 스포츠는 3일(한국시각) 전 세계에서 가장 많은 연봉을 받는 축구 감독 순위를 공개했다. 매체는 '축구 감독이란 고마움보다 비난을 받기 쉬운 극한의 직업'이라며 '거대한 보상보다는 감당하기 힘든 수준의 압박감이 뒤따르곤 한다'고 전했다. 이어 '은퇴하거나 스스로 사임하지 않는 한, 성적이 기대에 미치지 못하는 순간 곧바로 경질 통보를 받게 된다'고 설명했다. 다만 '최정상급 무대에서 감독직을 수행할 만큼 기량을 갖추고 있다면 엄청난 거액의 보상을 받게 된다'고 덧붙였다.

AFP연합뉴스

기브미 스포츠는 세계 최고의 연봉을 받고 있는 감독 1위부터 30위까지를 공개했다. 최상위권에 한국 축구 팬들에게도 익숙한 인물이 등장했다. 바로 토트넘에서 손흥민과 함께 유로파리그 우승을 했던 포스테코글루 감독이었다. 매체는 '노팅엄 포레스트에서의 실망스러운 시기에도 불구하고 포스테코글루 감독은 알 나스르와 연봉 980만파운드(약 177억원) 계약을 체결하며 훌륭하게 반등에 성공했다'고 전했다.

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매체는 '전 토트넘 감독인 그는 이제 주앙 펠릭스, 사디오 마네, 그리고 프로 커리어의 마지막 시즌을 보내고 있을지도 모르는 41세의 크리스티아누 호날두 같은 선수들을 지휘하게 됐다'고 소개했다. 또 '시즌 초반 알 나스르가 리그 우승을 차지하기에 유리한 위치에 있음에도 호날두와 포스테코글루 사이에 불화의 골이 깊어질 조짐이 보이는 만큼, 이 포르투갈 전설을 어떻게 다루느냐가 사우디에서의 성공 여부를 결정지을 것으로 보인다'고 전망했다.

AFP연합뉴스

포스테코글루 감독의 연봉은 토트넘 시절 받던 500만파운드(약 90억원)와 비교하면 2배 정도로 늘어난 수준이다. 사우디 오일머니가 얼마나 무서운지를 보여주는 대목이기도 하다. 현재 포스테코글루 감독이 받는 연봉은 손흥민이 토트넘에서 받았던 연봉과 거의 차이가 없다. 해리 케인이 떠난 후 손흥민은 토트넘에서 제일 높은 연봉을 받는 선수였다.

심지어 세계 최고의 구단인 레알 마드리드를 지도하고 있는 조세 무리뉴 감독의 연봉이 1000만파운드(약 181억원)로 포스테코글루 감독과 거의 차이가 없다.