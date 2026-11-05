[오피셜] '아시아 최강' 일본, '8년' 모리야스 눈물의 이별 나올까...11월 명단 발표 '미나미노 복귀-미토마 또 탈락'

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[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 일본 대표팀 감독이 11월 A매치에 참가할 선수를 발표했다. 2027년 아시안컵 연기로 이번 2경기가 모리야스 감독의 마지막 지도가 될 가능성이 높아졌다.

일본축구협회는 4일 기자회견을 열고 브라질전(14일)과 파라과이전(17일)에 나설 28명의 명단을 공개했다. 두 경기 모두 싱가포르 국립경기장에서 열린다.

골키퍼에는 하야카와 도모키(가시마 앤틀러스), 고쿠보 레오 브라이언(신트트라위던), 스즈키 자이온(아스톤 빌라)이 이름을 올렸다. 수비진은 이타쿠라 코(보루시아 묀헨글라트바흐), 와타나베 츠요시(페예노르트), 마치다 고키(호펜하임), 이토 히로키(바이에른 뮌헨), 세코 아유무(르아브르), 나카노 슈토(산프레체 히로시마), 스가와라 유키나리(칼리아리), 스즈키 준노스케(코펜하겐)로 꾸려졌다.

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사진=일본축구협회

미드필더와 공격진에는 이토 준야(KRC 헹크), 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 가마다 다이치(크리스탈 팰리스), 사카모토 다츠히로(코번트리 시티), 소마 유키, 오가와 고키(이상 마치다 젤비아), 마에다 다이젠(입스위치 타운), 도안 리츠(아인트라흐트 프랑크푸르트), 다나카 아오(리즈 유나이티드), 나카무라 케이토(올랭피크 리옹), 사노 카이슈(마인츠), 구보 다케후사(레알 소시에다드), 스즈키 유이토, 고토 케이스케(이상 프라이부르크), 마츠키 큐류(사우샘프턴), 사노 코다이(PSV 에인트호번), 후쿠다 시오(카를스루에)가 승선했다.

십자인대 파열 부상으로 1년 가까이 경기에 나서지 못했던 미나미노가 대표팀에 복귀했다. 미토마 카오루(브라이튼)은 부상으로 인해 발탁되지 않았다. 28명 가운데 J리그 소속은 4명뿐이다. 나머지 24명은 모두 유럽 무대에서 뛰는 해외파다.

이번 소집은 아시안컵 연기와 맞물려 의미가 달라졌다. 아시아축구연맹(AFC)은 3일 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이던 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일로 1년 가까이 미룬다고 발표했다. 아시안컵까지 계약이 연장돼 있던 모리야스 감독은 마지막 무대를 잃게 됐다. 따라서 이번 2경기가 모리야스 감독의 마지막 경기가 될 것이라는 전망이 우세하다.

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Japan's manager Hajime Moriyasu poses with a banner during the Kirin Cup football tournament final match between Japan and New Zealand at MUFG Stadium in Tokyo on October 5, 2026. (Photo by JIJI Press / AFP) / Japan OUT

후임으로는 오이와 고 감독이 내정돼 있다. 일본축구협회는 앞서 모리야스 감독의 계약 연장을 발표하며 오이와 감독이 내년 3월부터 A대표팀을 맡는다고 밝혔다. 오이와 감독은 2028년 LA 올림픽을 위해 연령별 대표팀도 맡고 있다. 그러나 모리야스 감독이 올해 안에 물러나면 3월 전까지 지휘 공백이 생긴다. 연기된 아시안컵이 U-23 아시안컵과 일정이 겹쳐 오이와 감독이 두 대표팀을 동시에 지휘하기도 쉽지 않은 상황. 이 때문에 일본축구협회는 교체 시점을 두고 고심하고 있다.

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일단 모리야스 감독은 이날 "아시안컵 연기로 달라진 건 없다. 최선을 다해 미래를 이어가겠다"고 말했다.