'대충격, 이스탄불 쇼크' 1-0→1-1→2-1→2-2→2-3 리버풀 역전패, '이강인 절친' 무리키 헤더 결승골! 페네르바체에 당했다..'튀르키예 원정 7경기 연속 무승 악몽'

Soccer Football - UEFA Champions League - Fenerbahce v Liverpool - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - November 4, 2026 Fenerbahce's Vedat Muriqi celebrates scoring their third goal REUTERS/Dilara Senkaya

TOPSHOT - Liverpool's English midfielder #42 Trey Nyoni (C) celebrates with teammates after scoring his team first goal during the UEFA Champions League, league phase, Matchday 4, football match between Fenerbahce and Liverpool at Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi Stadium in Istanbul on November 4, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 리버풀이 이스탄불 원정에서 충격적인 역전패를 당했다. '이스탈불 쇼크'다.

리버풀은 5일(한국시각) 튀르키예 이스탄불 초바니 스타디움 페네르바체 수크루 사라코글루에서 벌어진 페네르바체와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 원정 경기서 2대3으로 역전패했다. 이강인의 레알 마요르카 옛 동료였던 베다트 무리키에게 결승골을 얻어맞고 고개를 숙였다.

홈팀 페네르바체는 리버풀을 상대로 두 차례나 추격한 끝에 환상적인 승리로, 이번 대회에서 리버풀이 이어오던 전승 기록에 마침표를 찍었다.

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이날 경기는 비가 퍼붓는 가운데 벌어졌다. 원정팀 리버풀이 전반 25분 선제골을 뽑았다. 트레이 니오니가 발리슛으로 성공시켜 자신의 성인 무대 데뷔골을 기록했다.

페네르바체도 가만 있지 않았다. 첫 실점 4분 후, 동점골이 터졌다. 페네르바체에 행운이 따랐다. 맨체스터 유나이티드 출신 메이슨 그린우드의 프리킥이 리버풀 센터백 제레미 자케의 몸을 맞고 골문 안으로 빨려들어갔다. 전반전은 1-1로 끝났다.

Liverpool's Alexis Mac Allister, left, and Fenerbahce's Ismail Yuksek challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel)

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리버풀은 후반 들어 다시 주도권을 잡았다. 바르콜라, 버질 반 다이크의 연이은 슛이 페네르바체의 골문으로 향했고, 그 때마다 골키퍼 에데르송(페네르바체)가 선방쇼를 펼쳤다. 리버풀 사령탑 안도니 이라올라 감독은 후반 21분, 플로리안 비르츠, 알렉산더 이삭, 코디 각포를 동시에 조커로 투입하며 승부를 걸었다.

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교체 용병술은 3분 후 바로 효과를 봤다. 각포의 크로스를 받은 이삭이 헤더골로 연결, 리버풀이 2-1로 다시 달아났다.

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페네르바체는 실점 후 4분 뒤 다시 동점골로 따라붙었다. 코너킥 상황, 아치 브라운이 뒤로 흐른 공을 가볍게 밀어 넣어 2-2를 만들었다. 브라운의 위치 선정이 좋았고, 페네르바체에 행운이 따랐다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Fenerbahce v Liverpool - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - November 4, 2026 Fenerbahce's Vedat Muriqi celebrates scoring their third goal REUTERS/Dilara Senkaya TPX IMAGES OF THE DAY

치열했던 승부를 가른 건 페네르바체의 조커였다. 후반 18분 교체 투입된 무리키가 자케와의 공중볼 경합에서 앞서며 헤더로 결승골을 터트렸다. 리버풀은 동점골을 뽑지 못하며 한골차 역전패를 당하고 말았다.

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페네르바체의 임시 감독 디르크 카윗은 자신의 친정팀리버풀을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

리버풀은 21년 전 이스탄불에서 벌어진 유럽챔피언스리그 결승에서 기적같은 승리로 잊지 못할 밤을 보냈다. 하지만 유럽챔피언스리그 원정팀으로서 튀르키예를 방문한 7경기에서 아직 단 1승도 거두지 못하는(1무6패) 부진한 기록을 이어갔다. 이번 대회 3승 후 첫 패다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com