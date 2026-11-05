'대충격! 9골 미친 골폭풍, 레알-바르사도 못한 걸 해냈다' 파브레가스의 코모, UCL 랑스 원정 '역대급' 9-1 대승..'두비카스 해트트릭, 돌아서면 골이 터졌다'

Como's Argentine midfielder #10 Nicolas Paz celebrates after scoring a goal during the UEFA Champions League, first round day four, foobtall match between Lens and Como at the Bollaert stadium in Lens, north of France, on November 4, 2026. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

epa13353959 Como's Tasos Douvikas (C) celebrates with Maximo Perrone (L) after scoring the opening goal during the UEFA Champions League league phase match RC Lens against Como 1907, in Lens, France, 04 November 2026. EPA/HUGO PFEIFFER

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[스포츠조선 노주환 기자]정말 '미친' 스코어다. 축구에서 무려 9골이 터졌다. 그것도 유럽챔피언스리그 리그 페이즈에서 나왔다. 이탈리아 코모가 역대급 득점을 보여주었다.

코모가 5일(한국시각) 프랑스 랑스 스타드 볼라르트 들렐리스에서 벌어진 랑스와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 원정 경기서 9대1로 놀라운 승리를 기록했다. 스페인 출신 세스크 파브레가스 감독이 이끈 코모는 공식전 6연승 행진을 이어갔다.

코모의 첫 챔피언스리그 첫 무대는 지금까지 매우 인상적이었다. 첫 3경기 중 2승을 거두며 상위 8위 이내 진출 경쟁에 이름을 올렸다. 코모가 프랑스 원정에서 상승세를 이어갔다. 전반에만 3골을 퍼부었다. 전반 7분 코너킥 상황에서 첫 골이 터졌다. 막시모 페로네의 머리에 맞고, 뒤로 흐른 걸 아나스타시오스 두비카스가 밀어 넣었다.

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epa13354622 Como?s Matteo Papaccioli (C) celebrates after scoring the 1-9 goal during the UEFA Champions League league phase match RC Lens against Como 1907, in Lens, France, 04 November 2026. EPA/HUGO PFEIFFER

코모는 계속 적극적인 공세를 이어갔다. 전반 32분 두비카스가 두번째 골을 터트렸다. 알렉스 바예가 헤더로 내준 공을 두비카스의 슈팅이 골대를 맞고 안으로 들어갔다. 코모는 전반 40분, 니코 파스가 두비카스의 도움을 받아 랑스 골문의 상단에 꽂히는 세번째골을 성공시켰다.

코모의 공격은 후반에도 멈추지 않았다. 무려 6골을 몰아쳤다. 코모는 후반 시작 2분 만에 추가골을 터뜨렸다. 파스가 침투하는 루카 다 쿠냐에게 스루 패스를 넣어주었고, 다 쿠냐가 원터치로 골망을 갈랐다.

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz celebrates scoring their third goal and holds up a t-shirt in memory of CD Tenerife's Jesus de Miguel, who died after suffering a cardiac arrest following a collision during a football match in Spain REUTERS/Catherine Steenkeste

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이미 승부는 일찌감치 원정팀 쪽으로 기울었다. 코모는 홈팀이 처참할 정도로 골 폭죽을 이어갔다. 후반 8분 올리버 캠프가 5번째 골을 넣었고, 4분 두비카스가 자신의 해트트릭을 완성하며 6-0을 만들었다. 후반 17분, 조커 마티아 리베랄리가 7번째 골을 기록했다.

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코모는 후반 20분, 랑스의 뤼베르 아길라르에게 한골을 내줬지만 4분 후 교체 투입된 마르틴 바투리나가 8번째 골을 터트렸다. 코모의 공세는 약간 힘이 빠지는 듯 했다. 경기는 8-1로 끝나는 듯 했다. 하지만 코모는 후반 추가 시간 1분, 마테오 파파치올리가 또 한골을 보탰다. 9대1 대승이 완성됐다.

Como's Greek forward #09 Tasos Douvikas (3rd L) celebrates with team mates after scoring a second goal during the UEFA Champions League, first round day four, foobtall match between Lens and Como at the Bollaert stadium in Lens, north of France, on November 4, 2026. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

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이번 승리는 코모 역사상 가장 위대한 밤 중 하나로 기록될 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com