'2분이면 충분!' 황인범, 날카로운 코너킥으로 3년만에 UCL서 공격pt 폭발…나폴리전 4-1 대승 기여

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[스포츠조선 윤진만 기자]국대 미드필더 황인범(30·포르투)이 3년만에 '별들의 무대'에서 공격포인트를 기록했다. 모처럼 승리도 챙겼다.

황인범은 5일(한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 드 드라강에서 열린 나폴리(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 홈 경기에서 후반 교체투입해 팀의 3번째 골을 어시스트하며 4대1로 승리했다.

2-1로 앞선 후반 33분 가브리 베이가와 교체투입한 황인범은 투입 2분만인 후반 35분 날카로운 오른발 코너킥으로 야쿱 키오르의 헤더골을 도왔다. 앞서 UCL 리그 페이즈 3연패를 당했던 포르투는 4경기 만에 첫 승을 따내며 16강 진출 희망을 살렸다.

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황인범은 츠르베나 즈베즈다 소속이던 2023년 12월 맨시티(2대3 패)전에서 1골 1도움을 터뜨린 후 약 3년만에 UCL 무대에서 공격 포인트를 기록했다. 황인범이 직접 뛴 UCL 경기에서 승리한 건 페예노르트 소속이던 2024년 12월 스파르타 프라하전(4대2 승) 이후 약 2년만이다. 여러모로 의미있는 경기다.

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출전시간은 아쉬웠다. 황인범은 지난 2일 에스토릴(4대0 승)과의 포르투갈 프리메이라리가 경기에서 교체명단에 포함됐지만 끝내 투입되지 않았다. 지난 여름 이적시장을 통해 포르투로 이적한 후 미투입은 처음 있는 일이다.

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나폴리전에도 어김없이 교체명단에 포함된 황인범은 투입 명령이 떨어질 때까지 약 80분을 벤치에서 기다려야 했다.

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포르투는 전반 11분 얀 베드나렉의 선제골로 기선을 제압했다. 전반 43분 스콧 맥토미니에게 동점골을 내줘 전반을 1-1로 마친 포르투는 후반 26분 베이가의 추가골로 다시 앞서나가기 시작했다. 황인범은 주로 공격형 미드필더인 베이가의 백업 역할을 맡는데, 이날 베이가는 교체되기 전까지 1골 1도움, 경기 최우수선수급 활약을 펼쳤다.

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프란체스코 파리올리 포르투 감독은 리드를 잡은 상황에서 2선과 중원에 새로운 에너지와 안정감을 불어넣기 위해 베이가와 페페를 빼고 황인범과 세코 포파나를 투입했다. 팀이 3-1로 앞선 후반 43분 나폴리 수비수 라파 마린이 포르투 공격수 사무 아그헤호와를 향한 반칙으로 퇴장을 당했고, 포르투엔 페널티킥이 주어졌다. 사무가 직접 키커로 나서 4번째 골을 낚았다.

12분 동안 볼 터치 18회, 패스 성공률 92%(12회 성공), 키패스 2회, 1도움, 태클 성공 1개, 리커버리 2개, 지상경합 3번 시도 1번 성공, 반칙 1회 등을 기록한 황인범은 평점 6.9점(소파스코어)을 받았다.

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황인범은 9일 비토리아와의 리그 11라운드 원정경기를 치른 뒤 중동 2연전에 나서는 모레노호에 합류할 예정이다. 대한민국은 14일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르를 상대한다. 이에 앞서 로베르트 모레노 대표팀 임시감독은 유럽을 돌며 유럽파 선수를 체크하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com