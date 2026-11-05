'이강인에게 발목 밟힌' 발베르데 환상 극장골 폭발! 레알 마드리드, UCL 아테네 원정 3-2 역전승..리그 페이즈 4연승 행진

Soccer Football - UEFA Champions League - AEK Athens v Real Madrid - AEK Arena, Athens, Greece - November 4, 2026 Real Madrid's Federico Valverde celebrates scoring their third goal REUTERS/Louisa Gouliamaki

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe controls the ball during the UEFA Champions League, league phase matchday 4, football match between AEK Athens and Real Madrid at the Agia Sophia Stadium in Athens on November 4, 2026. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)에게 발목을 밟혀 세계적인 화제가 됐던 페데리코 발베르데가 극장골로 레알 마드리드의 역전승을 이끌었다. 레알 마드리드는 유럽챔피언스리그 4연승 행진을 이어갔다.

발베르데가 환상적인 결승골을 터뜨린 레알 마드리드가 5일(한국시각) 그리스 아테네 올윈 아레나에서 벌어진 AEK아테네와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 원정 경기서 3대2 승리했다.

아테네는 유럽 클럽 대항전 홈경기에서 강력한 모습을 보여왔다. 반면 통산 15회 우승팀 레알 마드리드는 고전하면서 끌려갔다.

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아테네가 전반 12분 선제골을 뽑았다. 압박으로 효과를 봤다. 아부바카리 코이타가 왼발슛으로 티보 쿠르투아가 지킨 레알 마드리드 골문을 뚫었다. 1-0으로 앞선 아테네는 더욱 공격적으로 나왔다. 레알 마드리드 출신 스트라이커 루카 요비치가 찬 슛이 쿠르투아의 선방에 막혔다.

끌려간 레알 마드리드의 첫번째 동점골은 전반 32분 나왔다. 주드 벨링엄이 마크 쿠쿠레야의 도움을 받아 뒷꿈치로 밀어 넣었다.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham (R) celebrates Real Madrid's Spanish defender #17 Marc Cucurella (L) after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase matchday 4, football match between AEK Athens and Real Madrid at the Agia Sophia Stadium in Athens on November 4, 2026. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)

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힘겹게 전반을 1-1로 마친 레알 마드리드는 후반 시작과 함께 적극적인 공격을 펼쳤다. 그러나 골결정력이 아쉬웠다. 킬리안 음바페의 슛은 상대 선수의 육탄방어에 가로 막혔고, 또 골대를 살짝 벗어났다. 마음이 급해진 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독은 후반 22분 페데리코 발베르데, 엔드릭을 조커로 투입했다.

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레알 마드리드의 공세를 막아낸 아테네는 후반 30분, 풀백 스타브로스 필리오스가 공격에 가탐해 코이타의 컷백을 깔끔하게 밀어넣었다.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe (R) celebrates during the UEFA Champions League, league phase matchday 4, football match between AEK Athens and Real Madrid at the Agia Sophia Stadium in Athens on November 4, 2026. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

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하지만 레알 마드리드의 저력은 곧바로 발휘됐다. 3분 후 음바페가 덴젤 덤프리스의 크로스를 밀어 넣어 2-2 동점을 만들었다. 무리뉴 감독은 결승골을 뽑기 위해 카레라스, 브라힘 디아즈, 카를로스 에스피까지 투입했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - AEK Athens v Real Madrid - AEK Arena, Athens, Greece - November 4, 2026 Real Madrid's Federico Valverde celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Louisa Gouliamaki TPX IMAGES OF THE DAY

그런데 음바페의 슛이 상대 골키퍼 브리뇰리의 손끝과 크로스바를 연달아 맞고 나왔다. 무승부로 끝날 것 같았던 후반 추가시간 2분, 결승골이 터졌다. 발베르데의 강력한 중거리 슛이 상대 골문 구석을 파고들었다. 3대2 극장승을 올리면서 레알이 7연승을 달렸다. 레알 마드리드는 이번 시즌 UCL 4경기를 모두 승리했다. 리그 페이즈에서 파리생제르맹(승점 12)에 이어 2위를 달렸다. 골득실차에서 파리생제르맹이 레알 마드리드에 앞섰다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com