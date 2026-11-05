모레노 봤지! 황인범, 교체투입 2분 만에 UCL 도움 작렬…포르투, 伊 나폴리에 4-1 대승

[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구 중원사령관 황인범(FC포르투)이 교체 투입된 지 2분 만에 유럽챔피언스리그(UCL)에서 도움을 올렸다.
황인범은 5일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 드 드라강에서 열린 나폴리(이탈리아)와의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 4차전에서 후반 33분 교체투입됐다. 그는 그라운드를 밟은 지 2분 뒤인 35분 포르투의 세 번째 골을 도우며 팀의 4대1 대승에 일조했다.
포르투는 3패 뒤 첫 승을 신고하며 16강 진출의 불씨를 살렸다. 포르투가 UCL 무대에서 3골 이상 터트린 것은 2023년 12월 샤흐타르 도네츠크(우크라이나)에 5대3 승리를 따낸 이후 3년 만이다.
로베르트 모레노 대한민국 국가대표팀 임시 감독이 황인범의 컨디션 점검과 면담을 위해 경기장을 찾았다. 황인범은 벤치에서 출발했다. 포르투는 전반 11분 만에 선제골을 터트렸다. 가브리 베이가의 코너킥을 얀 베드나렉이 헤더 선제골로 연결했다.
하지만 포르투는 전반 43분 나폴리의 스콧 맥토미니에게 동점골을 허용했다. 승부는 원점이었다.
균형은 후반 26분 다시 깨졌다. 선제골을 어시스트한 베이가가 골망을 흔들었다. 이어 황인범이 투입됐고, 그의 코너킥을 야쿠프 키비오르가 헤더로 화답했다.
황인범은 이번 시즌 UCL에서 첫 공격포인트를 기록했다. 츠르베나 즈베즈다 소속이던 2023년 12월 맨시티전(2대3 패)에서 1골 1도움을 터뜨린 후 약 3년만에 UCL 무대에서 공격포인트를 올렸다.
황인범이 직접 뛴 UCL 경기에서 승리한 건 페예노르트 소속이던 2024년 12월 스파르타 프라하전(4대2 승) 이후 약 2년만이다. 그는 이번 시즌 정규리그 1골 1도움을 포함해 세 번째 공격포인트를 기록했다.
포르투는 후반 43분 나폴리 수비수 라파 마린이 페널티지역에서 반칙을 범해 퇴장당하면서 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 사무 아게호와가 득점에 성공하며 마침표를 찍었다.
황인범은 9일 비토리아와의 리그 11라운드 원정경기를 치른 뒤 중동 2연전에 나서는 모레노호에 합류할 예정이다. 대한민국은 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르를 상대한다..
김성원 기자 newsme@sportschosun.com