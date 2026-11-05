모레노 봤지! 황인범, 교체투입 2분 만에 UCL 도움 작렬…포르투, 伊 나폴리에 4-1 대승

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 모레노 감독과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Napoli - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 4, 2026 FC Porto's Hwang In-beom celebrates their fourth goal, scored by Samu Aghehowa REUTERS/Rita Franca

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구 중원사령관 황인범(FC포르투)이 교체 투입된 지 2분 만에 유럽챔피언스리그(UCL)에서 도움을 올렸다.

황인범은 5일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 드 드라강에서 열린 나폴리(이탈리아)와의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 4차전에서 후반 33분 교체투입됐다. 그는 그라운드를 밟은 지 2분 뒤인 35분 포르투의 세 번째 골을 도우며 팀의 4대1 대승에 일조했다.

포르투는 3패 뒤 첫 승을 신고하며 16강 진출의 불씨를 살렸다. 포르투가 UCL 무대에서 3골 이상 터트린 것은 2023년 12월 샤흐타르 도네츠크(우크라이나)에 5대3 승리를 따낸 이후 3년 만이다.

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로베르트 모레노 대한민국 국가대표팀 임시 감독이 황인범의 컨디션 점검과 면담을 위해 경기장을 찾았다. 황인범은 벤치에서 출발했다. 포르투는 전반 11분 만에 선제골을 터트렸다. 가브리 베이가의 코너킥을 얀 베드나렉이 헤더 선제골로 연결했다.

하지만 포르투는 전반 43분 나폴리의 스콧 맥토미니에게 동점골을 허용했다. 승부는 원점이었다.

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균형은 후반 26분 다시 깨졌다. 선제골을 어시스트한 베이가가 골망을 흔들었다. 이어 황인범이 투입됐고, 그의 코너킥을 야쿠프 키비오르가 헤더로 화답했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Napoli - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 4, 2026 FC Porto's Samu Aghehowa celebrates scoring their fourth goal and displays a message in memory of CD Tenerife's Jesus de Miguel on his shirt REUTERS/Rita Franca

FC Porto's Polish defender #04 Jakub Piotr Kiwior (C) celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 1st round day 4 football match between FC Porto and SSC Napoli at Dragao stadium in Porto on November 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

황인범은 이번 시즌 UCL에서 첫 공격포인트를 기록했다. 츠르베나 즈베즈다 소속이던 2023년 12월 맨시티전(2대3 패)에서 1골 1도움을 터뜨린 후 약 3년만에 UCL 무대에서 공격포인트를 올렸다.

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황인범이 직접 뛴 UCL 경기에서 승리한 건 페예노르트 소속이던 2024년 12월 스파르타 프라하전(4대2 승) 이후 약 2년만이다. 그는 이번 시즌 정규리그 1골 1도움을 포함해 세 번째 공격포인트를 기록했다.

포르투는 후반 43분 나폴리 수비수 라파 마린이 페널티지역에서 반칙을 범해 퇴장당하면서 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 사무 아게호와가 득점에 성공하며 마침표를 찍었다.

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황인범은 9일 비토리아와의 리그 11라운드 원정경기를 치른 뒤 중동 2연전에 나서는 모레노호에 합류할 예정이다. 대한민국은 13일과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르를 상대한다..

김성원 기자 newsme@sportschosun.com