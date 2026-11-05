깜짝 환호! '韓 국가대표 공격수' 황희찬, 독일 떠날 일 없다...시즌 변수 전격 연기, 샬케가 웃는다 "부상 위험도 크게 줄아"

사진=황희찬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]샬케 또한 아시안컵의 연기를 반겼다.

독일의 샬케토탈은 4일(한국시각) '아시안컵 연기가 샬케에 좋은 점'이라며 아시안컵 연기 소식을 전했다.

아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵 조직위원회 및 사우디 축구협회와의 광범위한 논의와 긴밀한 협의를 거쳐, 당초 2027년 1월 8일부터 2월 6일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 금일 최종 확정했다'고 발표했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황희찬이 수비에 가담하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

아시안컵은 당초 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시, 8개 경기장에서 열릴 예정이었으나, 최근 사우디를 향한 예멘 후티 반군의 공격이 시작되며 혼란스러운 상황이 지속되고 있기에 결국 연기를 결정했다.

이번 연기 여파로 아시아 국가들의 축구 정세도 혼란스러운 상황이다. 한국은 로베르트 모레노 임시감독의 거취가 안갯속에 빠졌으며, 일본은 모리야스 하지메 감독이 단기 연장 이후 아시안컵을 치르지 못하고 대표팀을 떠날 것이 유력해졌다.

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이런 상황에서 웃고 있는 쪽은 유럽 구단들이다. 대륙별 대회의 의무 차출 규정에 따라 유럽 구단들은 아시안컵의 참가하는 선수들의 공백을 피할 수 없었다. 하지만 아시안컵이 전격 연기되며 올 시즌은 선수들 빈자리에 대한 고민이 크게 줄게 됐다. 샬케 또한 마찬가지다.

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사진=X 캡처

샬케토탈은 '샬케는 안도의 한숨을 내쉬었다. 이번 결정은 환영할 일이다. 사토시 다나카와 황희찬이 대회에 나서지 않게 됐다. 만약 대회 준비 및 이후 회복 시간을 포함하면 최대 6경기를 결장하게 될 상황이었다. 특히 시즌 후반기를 위한 기반을 다지는 시점에서 결코 이상적인 상황이 아니었다'고 전했다.

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이어 '대회 연기로 샬케는 더욱 확실한 계획 수립이 가능해졌다. 이는 겨울 휴식기 동안 추가적인 선수 보강에 나서지 않아도 된다는 것을 의미한다. 게다가 시즌 중반에 열리는 대회는 부상 위험이 훨씬 높은 것이 일반적이다. 이제 두 선수 모두 정상적인 겨울 휴식 기간 동안 충분한 휴식을 취하고 재충전할 기회를 갖게 되었다'고 평가했다.

황희찬으로서도 올 시즌 분데스리가에 오랜만에 돌아와 팀에 적응하는 상황에서 아시안컵 이탈은 변수가 될 수 있었다. 아시안컵이 미뤄지며 샬케에 더 녹아들 수 있는 충분한 시간이 주어지게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com