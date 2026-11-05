'안돼' 맨체스터 유나이티드 초대형 악재, 차기 감독 1순위 선임 불가 유력...빌라와 재계약 초근접

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[스포츠조선 김대식 기자]우나이 에메리 감독이 아스톤 빌라와 재계약 서명을 눈앞에 뒀다. 맨체스터 유나이티드에는 악재다.

영국 텔레그래프는 5일(한국시각) 에메리 감독이 맨유의 관심을 완전히 차단하기 위해 빌라와 재계약 서명에 임박했다고 보도했다. 매체는 '4년 전 부임 이후 빌라를 완전히 변모시킨 에메리 감독이 수요일 나세프 사위리스 구단 의장과 심도 있는 회담을 거친 후, 구단에 대한 강력한 장기적 헌신의 의지를 나타내기 직전'이라고 전했다.

2022년 10월 부임한 에메리 감독은 유로파리그 트로피를 들어 올렸고, 두 차례 구단을 유럽챔피언스리그(UCL) 무대로 이끌었다. 매체는 '2029년까지 예정돼 있던 기존 계약을 넘어 장기 재계약에 서명함으로써 빌라 구단에 엄청난 힘을 실어주고 있다'고 전했다.

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전 아스널, 파리 생제르맹(PSG) 감독인 에메리는 최근 마이클 캐릭 감독의 미래가 불투명해진 가운데 맨유와 연관돼 왔다. 매체는 '맨유 축구 이사회가 전 잉글랜드 국가대표 미드필더인 캐릭 감독이 경질될 경우를 대비해 에메리 감독의 이름을 후임 후보 중 한 명으로 논의했던 것으로 알려졌다'고 전했다. 다만 에메리 감독을 빌라와의 계약에서 풀어내려면 맨유는 약 2000만파운드(약 360억 원)의 위약금을 물어야 했다.

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에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독, 파비안 휘르첼러 브라이튼 감독도 후보군에 포함돼 있었다. 매체는 '맨유가 AS로마를 상대로 3대2 역전승을 거두며 9경기 무승에서 벗어났으나 캐릭 감독의 운명은 여전히 불투명하다'고 전했다. 이번 일요일 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 열리는 에메리 감독의 빌라전이 캐릭 감독의 거취를 가를 분수령이 될 수 있다.

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에메리 감독은 바르셀로나와의 UCL 경기가 끝난 뒤 사위리스 의장과 만났다. 이 자리에는 로베르토 올라베 축구 운영 총괄 회장, 다미안 비다가니 축구 운영 디렉터도 함께했다. 매체는 구단 성명을 인용해 '긍정적인 논의를 통해 에메리 감독의 스포츠 리더십 아래 2029년 이후까지 구단이 공동 발전할 수 있도록 명확한 헌신을 확인했다'고 전했다. 구단은 '목표는 명확히다. 가장 큰 도전에 맞설 수 있는 야심 차고 경쟁력 있는 아스톤 빌라를 구축하는 것'이라고 밝혔다.