'韓 임시감독 서류탈락' 실패의 아이콘 된 포옛 감독, 지난여름 알제리 대표팀 협상선 무명의 자국 감독에 밀려 '충격', "연봉 이야기까지 나눴지만.."

거스 포옛. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]지난여름 대한민국 축구 A대표팀 임시감독을 지원했다가 서류에서 탈락했던 거스 포옛 전 전북 현대 감독이 비슷한 시기에 알제리 대표팀과도 협상을 벌인 것으로 드러났다.

포옛 감독은 최근 축구 전문매체 '아프리-풋'과의 인터뷰에서 직접 알제리축구협회와의 협상이 상당히 진전된 단계까지 이르렀으며, 실제로 알제리 대표팀을 맡게 될 경우를 대비해 어느정도 준비까지 해놨다고 털어놨다.

결과적으로 알제리는 우루과이 출신 포옛 감독 대신 자국 출신인 브라힘 헴다니 전 알제리 U-21 대표팀 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다.

Advertisement

그는 "알제리축구협회 관계자들로부터 내가 대표팀 감독 최종후보 명단에 포함되었다는 말을 전해들었다"며 "재정적인 부분에 대해 논의하기 시작할 때는 상황이 잘 풀리는 듯했지만, 곧 나 외에도 다른 후보가 있다는 사실을 알게 됐다"라고 말했다.

포옛 감독은 "나는 새로운 기회에 대해 매우 기대하고 있었다. 알제리 축구와 대표팀을 면밀히 살피기 시작했고, 향후 경기 일정까지 세부적으로 분석하고 있었다. 하지만 결국 계약은 성사되지 않았다"라고 밝혔다. 이와 관련, 프랑스 출신 산티 아우나 기자는 지난 8월 알제리축구협회가 포옛 사단에 세후 월 10만3000유로(약 1억5500만원)의 연봉을 제안했으나 거절당했다고 보도한 바 있다.

스포츠조선DB

Advertisement

포옛 감독은 "알제리는 내부적으로 기존 코치진의 일원이었던 지도자를 기용하기로 했다. 충분히 이해할 만한 결정이며, 나를 (후보로)고려해준 점에 대해 감사드린다"며 "난 알제리축구협회 관계자들과 생산적인 논의를 나눴다. 지난여름 내가 받은 몇 안 되는 진지한 제안 중 하나였다"라고 말했다. '진지한 제안' 중엔 한국 대표팀도 포함된 것으로 추정된다.

Advertisement

2025년 전북을 이끌고 K리그1과 코리아컵에서 더블 우승을 차지한 포옛 감독은 로베르트 모레노 현 한국 대표팀 임시감독 등과 함께 임시 사령탑 자리를 두고 경쟁했으나, 대면 면접도 보기 전 서류 전형에서 탈락했다. 대한축구협회는 9월 스페인 출신 모레노 사단을 선임했다. 포옛 감독은 전북 재임 당시 심판을 향한 '오른팔' 마우리시오 타리코 코치의 인종차별 행위로 물의를 일으킨지 얼마 지나지 않아 한국을 1년만에 떠났다. 지난 4월 사우디아라비아 클럽 알칼라지 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 7경기에서 2승5패, 승률 약 28.5%에 그치는 부진 끝에 두 달만에 팀과 결별했다. 그로부터 5개월째 재취업에 실패했다.

Advertisement

알제리의 선택은 지금까진 나쁘지 않다. 블라디미르 페트코비치 전 감독 후임으로 알제리 지휘봉을 잡은 헴다니 감독은 지난 3경기에서 2승(잠비아, 니제르전) 1무(부룬디전)를 기록했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com