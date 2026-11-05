'이강인 스승' "엔리케가 옳았다" 돈나룸마, 어이없는 실수에 분노 폭발…PSG 소환, 홀란 덕에 '수모' 모면

사진캡처=중계화면

Manchester City's Italian manager Enzo Maresca (L) speaks with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland after the UEFA Champions League football match between RB Leipzig and Manchester City in Leipzig, eastern Germany on November 4, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]"루이스 엔리케 감독(파리생제르맹·PSG)이 옳았다."

맨시티가 5일(한국시각) 독일 라이프치히의 레드불 아레나에서 열린 RB라이프치히와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 엘링 홀란의 결승골을 앞세워 3대2로 승리했다. 3승1패를 기록한 맨시티는 16강 진출에 청신호를 켰다.

그러나 맨시티 수문장 잔루이지 돈나룸마가 도마에 올랐다. 2021년 야신상을 수상한 그는 세계 최고의 골키퍼 중 한 명이다. 하지만 PSG가 버린 카드로 '유명'하다.

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이강인의 스승인 엔리케 감독은 빌드업이 뛰어난 골키퍼를 희망하면서 돈나룸마는 PSG와의 재계약이 불발됐다. 이탈리아 출신인 그는 사상 첫 PSG의 트레블에 일조했지만 '팽' 당했다.

자존심에 상처가 난 돈나룸마는 지난해 8월 맨시티로 전격 이적했다. 하지만 이적료는 '헐값'인 2600만파운드(약 470억원)에 불과했다.

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맨시티 안방을 꿰찬 돈나룸마는 첫해 FA컵과 리그컵에선 정상에 올랐다. 그러나 리그와 UCL에선 우승하지 못했다.

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Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma kicks the ball during the UEFA Champions League football match between RB Leipzig and Manchester City in Leipzig, eastern Germany on November 4, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

라이프치히전에선 체면을 구겼다. 맨시티는 전반 37분 상대 자책골로 리드를 잡았다. 그러나 후반 4분 오른쪽 풀백 리들 바쿠에게 허망하게 동점골을 허용했다.

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바쿠의 '슛터링'이 맨시티의 골라인을 통과했다. 돈나룸마는 사각지역에서 크로스를 예상하고 골문을 비우고 전진해 있었다. 바쿠가 허를 찔렀다.

맨시티 팬들은 분노했다. PSG를 소환했다. 팬들은 '엔리케가 옳았다', '정말 놀라운 광경이다', '돈나룸마는 대체 뭘 하고 있는 거야', '골키퍼는 절대 그 위치에서 골을 허용해서는 안 된다' 등 반응을 쏟아내며 탄식했다.

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접전은 이어졌다. 맨시티가 후반 13분 엔조 페르난데의 골로 다시 앞서 나가자, 라이프치히는 3분 뒤 안토니오 누사의 골로 승부를 다시 원점으로 돌렸다.

다행히 돈나룸마는 최악의 상황은 피했다. 홀란이 후반 33분 엘리엇 앤더슨의 도움을 받아 결승골을 작렬시켰다. 맨시티는 적지에서 환희를 누렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com