'은퇴 논란' 눈물 글썽이던 韓 중원의 중심 황인범…모레노 감독 앞에서 올 시즌 UCL 1호 어시스트 작렬

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 모레노 감독과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Napoli - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 4, 2026 FC Porto's Hwang In-beom celebrates their fourth goal, scored by Samu Aghehowa REUTERS/Rita Franca

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]은퇴 논란의 중심에 있던 황인범(포르투)이 날카로운 발끝을 뽐냈다.

포르투는 5일(이하 한국시각) 포르투갈 포르투의 드라강 스타디움에서 열린 나폴리(이탈리아)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 4대1로 이겼다. 포르투가 UCL 무대에서 3골 이상 터트린 것은 2023년 12월 샤흐타르 도네츠크(우크라이나)전 5대3 승리 이후 처음이다. 이날 승리로 포르투는 리그 페이즈 3연패 뒤 귀중한 첫 승리를 따냈다. 1승3패(승점 3·골득실-1)를 기록, 나폴리(1승 3패·승점 3·골득실-5)와 동률을 이뤘지만 골득실에서 앞서 26위에 올랐다. 나폴리는 27위다.

FC Porto's Polish defender #04 Jakub Piotr Kiwior celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 1st round day 4 football match between FC Porto and SSC Napoli at Dragao stadium in Porto on November 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

황인범은 이날 벤치에서 경기를 시작했다. 포르투는 전반 11분 만에 가브리 베이가의 코너킥을 얀 베드나렉이 헤더 선제골로 완성했다. 하지만 포르투는 전반 43분 스콧 맥토미니에게 동점 골을 내줬다.

Advertisement

전반을 1-1로 마친 포르투는 후반 26분 베이가의 득점으로 다시 리드를 잡았다. 포르투는 후반 33분 베이가를 빼고 벤치에서 대기하던 황인범을 투입했다. 황인범은 그라운드를 밟은 지 2분 만에 쐐기 골을 도왔다. 황인범이 올린 코너킥을 야쿠프 키비오르가 헤더로 득점했다. 포르투는 후반 43분 상대 수비수 라파 마린이 페널티지역에서 반칙을 범해 퇴장당하면서 페널티킥을 얻었다. 후반 45분 키커로 나선 사무 아게호와가 득점에 성공하며 4대1 대승에 마침표를 찍었다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

황인범은 올 시즌 UCL 리그 페이즈에서 4경기 만에 도움으로 첫 공격포인트를 작성했다. 이날 경기는 11월 A매치 2경기를 앞두고 유럽파 점검에 나선 로베르트 모레노 임시 감독이 현장에서 지켜봤다. 황인범은 이번 시즌 공식전에서 1골-2도움(정규리그 1골-1도움·UCL 1도움)을 기록 중이다.

Advertisement

한편, 황인범은 9~10월 A매치에서 눈물을 글썽이는 등 힘든 상황을 온 몸으로 표현했다. 그는 지난달 2일 베네수엘라와의 경기 뒤 "몸도 힘들고 마음도 힘들다. 대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되고 있는 것 같다. 대한민국 축구가 좋게 잘 발전했으면 좋겠는데 그런 부분들이 안 되는 것 같아 책임감을 많이 느끼고 있다"며 "도움을 주실 분이 안 계신다. 회장님이 지금 안 계신 상황이고, 감독님도 임시 감독님으로 오셨다 보니 어떻게 될지 미래를 모르는 상황이라 선수들 입장에서 쉽지 않은 것 같다. 누가 도움을 줄 수 있을지에 대한 의문도 많다. 문제점들이 분명히 보이는 상황이 많은데 누구도 나서지 못하는 상황이고, 나설 사람도 없다"고 울먹였다.

Advertisement

그는 이후 열린 우즈베키스탄과의 경기 뒤에도 그라운드에 주저앉아 눈시울을 붉혔다. 은퇴설까지 돌았다. 다만, 그는 "11월 A매치 소집은 감독님이 선택하실 문제다. 은퇴 준비는 늘 하고 있다. 선수 생활을 잘 내려놓는 것도 현명한 사람이다. 미리미리 준비해놔야 한다는 생각을 해왔다. 나이가 들면서 눈물이 많아지는 것 같다"고 말했다. 모레노 감독은 황인범을 11월 A매치에 불러들였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com