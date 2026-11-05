감독 '오피셜' 공식발표, '韓 국가대표 미드필더' 백승호 날벼락은 피했다..."이번 주가 될 수도, 복귀 가까워져"

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]백승호의 부상 복귀가 임박했다.

영국의 버밍엄메일은 4일(한국시각) '백승호는 복귀가 임박했지만, 크리스 데이비스 감독은 현재 미드필더 자원이 풍부하기 때문에 한국 국가대표인 백승호의 복귀를 서두를 필요는 없다'고 보도했다.

데이비스 감독은 "백승호가 가까운 시점에 경기에 참여할 기회를 얻을 수 있을 것이라고 본다. 어쩌면 이번 주가 될 수도 있다"며 "아직은 가능할지 불가능할지 확실하지 않은 상황이다. 백승호는 점점 복귀에 가까워지고 있다"고 전했다.

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사진=백승호 SNS 캡처

백승호는 올 시즌 부상으로 어려움이 크다. 지난 시즌까지 버밍엄의 핵심으로서 활약했지만, 올 시즌은 2026년 북중미월드컵 여파 등으로 정상 컨디션이 아니었고, 시즌 초반부터 부상으로 결장하는 기간이 길어지고 있다. 지난 2024년 1월 버밍엄 입단 이후 가장 어려운 시기나 다름없다.

당초 조기 복귀가 쉽지 않을 것이라는 전망도 있었다. 데이비스 감독은 10월 당시 "백승호의 회복 속도는 더딘 편이다. 아직 몇 주는 더 걸릴 것 같다. 조금만 더 기다리며 인내심을 가져야 할 것 같다. 그는 그 기간을 최대한 단축하기 위해 열심히 노력하고 있다"고 직접 부상 상태에 대해 밝혔다. 이후 2주가량의 시간이 더 흐른 현재 시점에야 백승호는 복귀를 바라볼 수 있는 몸이 된 것으로 보인다.

사진=백승호 SNS 캡처

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부상 복귀 이후 활약이 중요할 수밖에 없다. 버밍엄은 올 시즌 챔피언십 3위다. 7승5무2패, 백승호가 없는 상황에서 최근 8경기 6승1무1패의 상승세를 타며 확실한 승격 도전 의지를 내비치고 있다. 데이비스 감독으로서도 팀이 잘 운영되는 상황에서 주전 교체 등의 변수를 함부로 떠안기는 쉽지 않은 입장이다. 백승호의 복귀 후 폼과 활약이 올라오지 못한다면 시즌 내내 주전 경쟁의 변수로 떠오를 가능성도 배제할 수 없다.

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한편 백승호는 부상 문제로 대표팀도 승선하지 못했다. 앞서 9~10월 대표팀 명단에는 올랐으나, 조기 소집해제 됐었던 백승호는 11월 A매치 명단에서는 완전히 제외되며 아직 대표팀 일정까지 소화할 상태가 아님을 확인할 수 있었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com