"U-20 경기에 군·경찰 투입 아사리판" 브라질 난투극으로 레드카드 51장, 세계 신기록 '대참사'

사진캡처=영상

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[스포츠조선 김성원 기자]브라질 연령별 경기에서 희대의 사건이 일어났다. 레드카드가 무려 51장이나 쏟아지는 초유의 일이 벌어졌다.

영국의 'BBC'는 5일(한국시각) '브라질에서 열린 U-20(20세 이하) 경기에서 혼란스러운 상황 속에 세계 신기록인 51장의 레드카드가 나왔다'고 보도했다.

'참극'이 벌어진 경기는 우베를란지아와 마모레 간의 브라질 미나스제라이스주 U-20 챔피언십 4강 1차전이었다. 마모레의 다비가 세 번째 골을 넣은 후 세리머니를 하는 과정에서 상대 팀 벤치를 향해 도발적인 행동을 했다. 3-1로 승부의 추가 기운 상황이었다.

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우베를란지아의 파울로 세르히오 디아스 도스 산토스 골키퍼 코치가 폭발했다. 그는 경기장에 난입해 다비 쪽으로 달려갔고, 양 팀 선수 간 난투극으로 이어졌다. 결국 선수 43명과 코칭스태프 8명을 합쳐 총 51명이 퇴장당했다.

2011년 아르헨티나 5부 리그 클루브 아틀레티코 클라이폴레와 빅토리아노 아레나스의 경기에서 쓰인 종전 기록 36명을 넘어선 단일 경기 최다 퇴장 신기록이 세워졌다. 난투극 이전에 이미 선수 3명이 퇴장당한 상태였다.

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브라질 현지 언론은 경기장인 파르케 두 사비아 스타디움에 광범위한 시설 파손이 발생해 군경이 출동하기까지 했다고 보도했다. 경찰 보고서에는 문 14개가 부서지고, 샤워 시설이 파손되었으며, 창문이 깨지고, 벤치, 테이블, 의자 등이 파괴되었다고 언급됐다.

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경기는 약 40분간 중단됐다. 결국 주심이 종료를 선언했다. 우베를란지아 구단은 4강 2차전을 포기하기로 결정했다고 공식 발표했다. 무더기 퇴장으로 마모레가 7명밖에 기용할 수 없어 '공정한 경기를 위한 제스처'라며 배려했다고 했다.

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마모레가 결승에 진출했고, 우베를란지아는 3위 결정전에 나설 예정이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com