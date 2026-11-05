감독 '오피셜' 폭탄 발언, 손흥민까지 공개 저격인가 "느슨하게 경기 뛰어, 경기력 정말 실망스러워"...美 언론도 "어려운 상황"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]사비 타마리트 LAFC 감독이 선수단을 공개 비판했다. 어려운 상황임을 부정하기는 어렵다.

미국의 패션풋볼은 4일(한국시각) 'LAFC의 부진은 중요한 MLS 플레이오프 경기를 앞두고 우려를 불러일으키고 있다'고 보도했다.

패션풋볼은 '미국 메이저리그사커(MLS) 정규 시즌이 막바지에 접어들면서 LAFC는 우려스러운 문제에 직면했다. 리그에서 가장 위협적인 공격 듀오를 보유하고 있음에도 불구하고 경기 초반 주도권을 잡는 것에 어려움을 겪고 있다. 불안정한 경기력은 점점 더 큰 문제로 대두되고 있으며, 팀은 어려운 상황을 극복하기위해 선수 개개인의 활약에 의존해야 한다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

이어 '사비 타마리트 감독에게도 특히 어려운 상황이다. 부임 후 팀 경기력 회복에 어려움을 겪고 있다. 경험 많은 선수들이 있지만, 타마리트 감독은 경기 시작부터 팀의 강도 높은 플레이와 공격 조직력을 끌어올릴 방법을 찾아야 한다'고 덧붙였다.

LAFC는 최근 다시 부진에 빠졌다. 리그 3경기에서 2무1패, MLS컵 플레이오프 진출은 확정했으나, 4위 세인트루이스 시티(승점 51)와 승점 4차로 벌어져 PO 1차전을 홈에서 치르는 상위 시드 희밍아 꺾였다. 답답한 경기 내용이 반복됐다. 손흥민과 드니 부앙가를 중심으로 한 공격은 이미 상대에게 꽁꽁 묶였고, 이외에 답을 찾지 못한 LAFC는 미네소타에 무너졌다.

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타마리트 감독은 선수단의 태도도 공개 지적했다. 그는 "우리는 느슨하게 있는 듯했다. 그래서는 안 된다. 경기에 대해 많이 실망스럽다. 내가 리더지만 우리 모두가 어떤 팀을 만들고 싶은지, 어떤 팀이 되고 싶은지 생각해야 한다"며 "전술 문제라기보다 경기에 임하는 마음가짐과 에너지가 적절하지 않았던 것이 문제였다. 우리는 좋은 경기를 펼칠 수 있다는 자신감을 가지고 임했다. 솔직히 말하면 때로는 정확한 이유를 모를 때가 있다. 아주 꼼꼼히 검토해야 한다. 전술의 문제, 누가 뛰었는지의 문제가 아니다. 우리는 제대로 경기를 하지 않았다"고 했다.

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MLS컵 우승에 도전하는 LAFC로서는 반등이 절실한 상황, 손흥민도, 타마리트 감독도 돌파구를 찾아야 하는 처지다. 경기력 반등 없이는 손흥민의 두 번째 MLS 시즌도 트로피 없이 마무리될 가능성이 크다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com