韓 차세대 센터백 결장했는데 일본은 기쁨 폭발...'미친 축구 DNA' 역대급 재능 또 탄생, '日 최연소 UCL 득점 2위

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[스포츠조선 김대식 기자]일본에 또 초대형 재능이 탄생한 것일까.

이한범의 소속팀 클럽 브뤼헤는 5일(한국시각) 네덜란드 에인트호번의 위치한 필립스 스타디온에서 열린 PSV 에인트호번과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 2대1로 승리했다. 3연승을 달린 브뤼헤는 토너먼트 진출에 더 가까워졌다.

경기 결과와 상관없이, 일본 축구에 새로운 역사가 쓰였다. 에인트호번이 0-1로 끌려가던 후반 9분 센터백인 뤼츠하럴 헤이르트라위다가 오른쪽 하프스페이스로 침투했다.

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헤이르트라위다가 낮고 빠른 크로스로 휘스 틸에게 득점 기회를 만들어줬다. 하지만 틸의 슈팅은 수비에 걸렸다. 브뤼헤 수비수들이 공을 걷어내지 못하는 사이, 코다이가 페널티박스로 빠르게 달려들었다. 코다이는 곧바로 슈팅을 시도했고, 수비 맞고 굴절돼 절묘하게 득점으로 연결됐다.

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일본 매체 풋볼 채널은 '코다이에게는 기념비적인 UCL 데뷔골이었다. 23세 1개월 11일의 나이로 기록한 이 득점은 카가와 신지가 기록했던 22세 8개월 6일에 이은 일본인 역대 최연소 2위 기록이다. 또한 사노는 일본인 선수로는 통산 16번째 CL 득점자로 이름을 올렸다'며 일본 축구에 새로운 역사가 쓰였다고 전했다.

이어 '이번 시즌 에인트호번에 합류한 사노는 네덜란드 에레디비시에서 스파르타 로테르담전, 빌럼 II전에서 각각 1골씩 기록한 바 있다. 이번 득점은 그의 이번 시즌 공식전 14번째 경기에서 나온 3호 골이자, 공식전 2경기 연속 득점 기록'이라며 코다이의 활약을 조명했다.

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코다이는 2003년생 신예다. 2022시즌 J2리그 구단인 파지아노에 데뷔했다. 곧바로 1군 핵심 선수가 된 코다이는 1년 반 만에 잠재력을 인정받아 유럽 이적에 성공했다. 네덜란드 네이메헌이 코다이의 재능에 베팅했다. 45만유로(약 7억원)라는 저렴한 이적료로 유럽으로 향했다. 네이메헌에서 곧바로 주전으로 도약했다.

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코다이는 3선 중앙 미드필더로 제일 많이 뛰었지만 포지션을 가리지 않는 선수다. 왼쪽 미드필더, 수비형 미드필더, 공격형 미드필더까지 소화할 수 있는 다재다능한 선수다. 조금씩 기량이 원숙해진 코다이는 지난 시즌 만개했다. 수미부터 중미, 공미까지 중원의 모든 포지션을 소화하면서 커리어 하이 시즌을 만들었다. 이번 여름 코다이는 네덜란드 명문인 에인트호번으로 이적해서도 곧바로 주전으로 활약하면서 일본의 미래로 기대받고 있다.

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코다이의 형인 사노 카이슈는 이미 일본 최고의 선수로, 마인츠에서 활약 중이다. 코다이가 지금처럼 성장한다면 형과 함께 일본 3선을 책임지게 될 것이다.

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일본이 새로운 역사를 세운 날, 한국 국가대표 이한범은 다시 한번 결장했다. 이번 여름 브뤼헤로 이적한 후 꾸준히 뛰면서 주전으로 자리매김한 것처럼 보였지만 지난달 A매치가 끝난 후 결장하는 경기가 잦아지는 중이다.