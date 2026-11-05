날벼락! 모레노 벼랑 끝으로 밀어낸 '오피셜' 공식발표, '2028년 36세' 손흥민도 직격타...아시안컵 전격 연기 후폭풍, 日도 "SON 거취 영향"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

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[스포츠조선 이현석 기자]아시안컵의 전격 연기 여파로 인해 한국 대표팀의 상황에 대한 관심이 커지고 있다.

일본의 풋볼존은 5일 '아시안컵 연기로 한국 대표팀은 진정한 긴급 사태다'라고 보도했다.

아시안컵 연기가 결정됐다. 아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 당초 2027년 1월 8일부터 2월 6일까지 열릴 예정이었던 이번 아시아 최고 권위 대회의 개최 일정을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지로 변경했음을 발표했다.

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국제 정세 문제를 무시할 수 없었다. 개최지인 사우디아라비아는 혼란스러운 상황이다. 예멘 후티 반군의 공격이 시작되며, 아시안컵 참가를 위해 선수들이 거쳐야 할 관문인 사우디의 수도 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 미사일 공습을 받는 등 안전 문제가 불거졌다. 사우디와 예멘 후티 반군의 충돌은 아직까지 완전히 잠재워지지 않았다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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당초 조직위원회는 11월까지 상황을 지켜보며 예정된 시기에 개최하는 것에 무게를 두고 준비 중이라 알려졌지만, 안전 문제로 인한 참가국들의 보이콧 가능성, 실질적인 대회 운영 차질 등의 영향을 완전히 무시할 수 없었다. 결국 대회 연기를 결정했다.

문제는 아시안컵 연기가 가져온 여파다. 한국 대표팀은 그중에서도 가장 큰 바람을 맞이하게 됐다. 가장 중요한 감독 거취 문제가 수면 위로 떠올랐다. 당초 '시한부'를 예고했던 로베르트 모레노 감독은 9~10월, 11월 A매치 6경기 결과에 따라 아시안컵까지 임기 연장이 가능한 조항이 있다고 알려졌다. 다만 아시안컵이 1년 가까이 미뤄지며, 모레노 체제의 존속 여부도 장담하기 어려워졌다. 더욱이 모레노호가 기대 이하의 성과를 내고 있는 상황, 한국 대표팀으로서는 모레노에 불안한 희망을 걸며 아시안컵까지 감독직을 유지시킬 이유가 사라진 셈이다.

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모레노 체제가 유지되지 않는다면, 정식 감독 선임부터 새 판 짜기에 돌입할 수 있다. 아직 11월 A매치 결과가 남아있는 상황이지만, 9~10월에 보여준 경기력이 확실히 개선되는 모습이 없다면 모레노 임시감독에게 한국 축구의 숙원 사업인 아시안컵 우승이라는 목표를 달성하길 기대하기는 쉽지 않다. 주어진 시간을 잘 활용하는 것도 한국 축구의 관건이 될 예정이다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

주장인 손흥민도 상황은 크게 다르지 않다. 대회가 11개월 이상 미뤄지는 상황에서 이미 황혼기에 접어든 손흥민의 기량 하락 우려도 피할 수는 없다. 2028년 기준 36세까지 치솟는 나이를 고려하면, 한국 대표팀 최전방 주전 자리를 확실하게 보장받기 어려울 수 있다. 대표팀의 에너지 레벨, 적절한 세대 교체, 전술적인 수행 능력 등 다양한 방면이 고려된다면 손흥민이 차기 감독 체제에서 자리를 잃을 가능성도 완전히 배제할 수는 없다. 손흥민으로서는 이번 아시안컵 연기로 대표팀 소속 마지막 메이저 대회 참가 가능성이 불확실해진 셈이다.

풋볼존도 이와 같은 점을 주목했다. 풋볼존은 '주장인 손흥민의 거취에도 영향을 미칠 수 있다. 2027년 대회가 마지막 출전 무대가 될 것으로 보였다. 한국 대표팀은 뜻밖의 일정 변경에 의해 감독 선임이나 선수 구성의 재검토를 피할 수 없게 됐다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com