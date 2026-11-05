'아직 연장 계약서의 잉크도 안 말랐다, 절대 안 판다' 토트넘의 '손흥민 아이돌' 베리발 '판매불가' 꼬리표 달았다, FC바르셀로나 관심 사전 차단 조치

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - October 10, 2026 Manchester United's Kobbie Mainoo in action with Tottenham Hotspur's Lucas Bergvall REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13263424 Sweden's Lucas Bergvall (L) and Romania's Razvan Marin in action during the UEFA Nations League match Sweden against Romania, in Solna, Sweden, 25 September 2026. EPA/Claudio Bresciani SWEDEN OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 연승으로 상승세를 타고 있는 EPL 토트넘이 스웨덴 국가대표 루카스 베리발(20·토트넘)의 이적 가능성에 대못을 박았다. '판매 불가' 결정이다. 최근 유럽 빅클럽들이 베리발 영입에 관심을 보이고 있기 때문이다. 이에 토트넘 로베르토 데 제르비 감독이 절대 그를 다른 구단으로 파는 일은 없을 것이라고 단호한 결정을 내렸다고 한다. 영국 매체 '풋볼 인사이더'에 따르면 토트넘은 베리발을 잉글랜드 축구계 밖으로 이적시키려는 어떠한 제안도 차단할 예정이라고 한다.

베리발은 지난 2024년 7월, FC바르셀로나 대신 토트넘 이적을 결정했다. 영입에 실패한 바르셀로나는 북런던에서 그의 성장을 계속 예의주시해온 것으로 알려졌다. 베리발은 2025년 토트넘이 유로파리그 정상에 오르는 과정에서 매우 큰 공헌을 했다. 당시 손흥만과 베리발은 선후배로 매우 친했다. 베리발은 손흥민을 자신의 우상이이자 '토트넘 역사상 가장 위대한 전설이자 최고의 선수 중 한 명'으로 꼽으며 존경심을 드러낸 바 있다. 그렇지만 지난 2025~2026시즌 베리발의 활약은 미비했다. 토트넘이 강등권 탈출을 위해 사력을 다하는 동안, 베리발은 출전 기회가 적었다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur - Old Trafford, Manchester, Britain - October 10, 2026 Tottenham Hotspur's Lucas Bergvall in action with Manchester United's Lisandro Martinez REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 20세의 베리발은 경기 출전 시간을 늘리고 싶어했다. 그를 둘러싼 이적설이 계속 돌았다. 데 제르비 감독은 여름 이적시장에서 대대적인 선수 보강을 했다. 베리발은 출전 시간 부족을 우려해 지난 6월 이적을 요청했지만 토트넘 구단은 만류했고, 그를 눌러 앉히는데 성공했다. 베리발은 지난 9월 재계약에 사인했다. 그의 계약 기간은 2031년 6월까지로 아직 한참 남았다.

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이런 상황에서 바르셀로나는 미련을 버리지 못했다. 바르셀로나가 베리발을 겨울 이적시장에서 영입하기 위해 이적료 6700만유로 정도를 제시할 것이라는 소문이 돌았다. 베리발은 현재 무릎 부상으로 팀 전력에서 이탈한 상황이다. 그의 현재 시장 가치는 3380만유로다. 바르셀로나가 준비 중인 것으로 알려진 6700만유로는 적은 이적료는 아니다.

하지만 토트넘은 베리발을 바르셀로나로 보내는 일은 없을 것이라고 단호한 입장인 것으로 알려졌다. 그렇지만 여름에 새로 영입된 미드필더 산드로 토날리와 마테우스 페르난데스가 토트넘의 중원에서 더 많은 기회를 얻으면서 베리발은 2026~2027시즌 프리미어리그 선발 출전이 2회에 그쳤고, 이에 따라 이적설은 계속 수면 아래에서 이어지고 있다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Coventry City - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - October 19, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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시즌 초반 극심한 부진에 빠졌던 토트넘은 최근 코번트리(3대1) 첼시(2대0) 크리스털 팰리스(2대0)를 연달아 격파, 프리미어리그 3연승으로 분위기 반전에 성공하며 가파른 상승세를 타고 있다. 3승3무3패, 승점 12점인 토트넘은 리그 9위를 달렸다.

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토트넘은 오는 7일 리즈 유나이티드와 리그 원정 경기서 4연승에 도전한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com