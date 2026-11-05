말년에 온갖 말썽 다 부린다...'손흥민 절친' 더브라위너 대체 왜 이러나 "감독과 대놓고 충돌, 이번엔 팀 동료와 불만 폭발"

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[스포츠조선 이현석 기자]케빈 더브라위너가 다시 한번 소속팀 내에서 갈등을 일으켰다.

이탈리아의 가제타 델로 스포르트는 5일(한국시각) '나폴리의 긴장이 극에 달했다'고 보도했다.

나폴리는 5일 포르투갈 포르투의 에스타디오 두 드라강에서 열린 포르투와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 1대4로 대패했다. 나폴리는 이날 패배로 리그 페이즈 4경기에서 1승3패, 부진한 흐름을 보이며 27위까지 추락했다. 남은 4경기 성적을 지켜봐야 하지만, 토너먼트 진출 여부에 적신호가 켜진 것은 분명하다.

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경기 내내 포르투에 밀렸던 나폴리는 경기력부터 낙제점이었다. 다만 문제가 그것만은 아니었다. 선수단 내부 갈등까지 터지고 말았다. 가제타 델로 스포르트는 '더브라위너는 경기 막판 로렌초 루카의 움직이 잘못됐다며 팔을 휘저어 불만을 나타냈다. 두 사람은 몸싸움을 벌일 뻔했고, 루카는 이후 더브라위너에게 다가와 욕설을 내뱉었다'고 전했다.

이어 '이는 기술적으로나 감정적으로나 심각한 위기에 처한 나폴리의 모습을 그대로 보여주는 장면이었다. 선수들 간의 불화는 이번 시즌 또 다른 패배 이후 정신력 면에서도 최악의 모습을 드러냈다. 이러한 난투극은 누구에게도 도움이 되지 않으며, 부상, 성적 부진, 그리고 선수 간의 불화로 어려움을 겪고 있는 알레그리 감독에게도 결코 도움이 되지 않는다'고 덧붙였다.

사진=X 캡처

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더브라위너는 올 시즌 나폴리에서 문제의 중심으로 떠오르고 있다. 이미 지난 시즌 직후부터 논란의 불씨를 보였다. 시즌 직후 더브라위너는 "분명히 어려운 시간이었고, 콘테 감독의 축구 철학은 나와는 매우 달랐다"며 "사실 나는 내가 가장 선호하는 포지션에서 뛸 기회를 한 번도 얻지 못했다"며 전임 감독인 콘테를 공개 저격했다.

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최근에는 마시밀리아노 알레그리 감독과 공개적으로 충돌했다. 일부 언론은 '알레그리 감독은 경기 내내 더브라위너의 관심을 끌었고, 그는 그를 조금 더 낮은 위치에서 기용하고자 했다. 더브라위너의 반응이 논란거리였다. 더브라위너는 감독과 눈을 마주치지 않고 실점을 불평했다'고 밝혔다.

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맨체스터 시티를 떠난 이후 더브라위너가 문제아가 된 모습이다. 나폴리에서의 생활을 지속하고 있는 상황에서, 논란이 계속 반복된다면, 그에 대한 팀의 입장에도 변화가 생길 수밖에 없을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com