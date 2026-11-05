[오피셜]'승격 도전' 대구FC, 베테랑 수비수 김형진과 2028년까지 연장계약 체결…"팀을 먼저 생각하는 선수"

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[스포츠조선 윤진만 기자]1부 승격에 도전하는 대구FC가 시즌 막바지 주력 수비수 김형진(32)과의 재계약을 발표했다.

대구는 5일 공식 채널을 통해 김형진과 2028년까지 연장계약을 체결했다고 밝혔다. 2016년 대전에서 프로 경력을 시작해 안양, 경남을 거쳐 올해 대구에 합류한 김형진은 '하나은행 K리그2 2026' 19경기에 나서 팀 후방에 안정감을 불어넣으며 구단 안팎에서 좋은 평가를 받았다. 대구는 "검증된 수비 능력과 팀에 대한 헌신, 책임감, 그라운드에서 보여준 투지를 높이 평가해 재계약을 결정했다"라고 설명했다.

김형진은 지난 8월 부산전에서 안면 부상을 당한 뒤 현재 재활 중으로, 빠른 시일 내 복귀를 목표로 컨디션을 끌어올리고 있다. 그라운드를 비운 동안에도 팀과 함께하는 마음을 잃지 않은 김형진의 태도는 구단이 더욱 끈끈한 팀으로 나아가려는 의지를 다지는 계기가 됐다는 후문.

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김형진은 "대구와 동행을 이어가게 되어 정말 영광스럽게 생각한다. 대표이사와 단장을 비롯해 구단 관계자, 코칭 스태프에 감사드린다. 또한, 매 경기 항상 팀을 지지하고 응원해주시는 우리 대구 팬 여러분께 감사드리며, 보내 준 믿음에 보답하는 선수가 되겠다. 앞으로도 팀의 실점과 패배를 막기 위해 매 경기 치열하게 싸우겠다"라고 재계약 소감을 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com