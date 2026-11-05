'오피셜' 깜짝 고백! '韓 국가대표 공격수' 오현규의 진심 "골 넣으면 울지도 모르겠다"..."내 마음속에 특별한 자리 차지해"

사진=오현규 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]오현규가 친정팀과의 맞대결을 앞두고 자신의 마음을 고백했다.

베식타스는 5일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 2026~2027시즌 유로파리그 리그 페이즈 4차전을 앞두고 오현규의 기자회견 내용을 공개했다.

베식타스는 6일 오전 5시 영국 글래스고의 셀틱 파크에서 셀틱과의 유로파리그 리그 페이즈 4차전 경기를 앞두고 있다. 오현규는 이날 경기를 앞두고 기자회견에 빈센조 이탈리아노 감독과 함께 참석했다. 오현규의 선발 출전 가능성과 함께 그의 경력을 고려한 선택일 수 있다. 오현규는 유럽 생활의 첫 걸음을 셀틱에서 시작했다.

Advertisement

사진=X 캡처

감회가 남다를 수밖에 없는 오현규다. 오현규는 지난 2022~2023시즌 셀틱 이적으로 처음 유럽 무대에 발을 들였다. 첫 시즌 21경기 7골로 준수한 활약을 펼쳤다. 엔제 포스테코글루 감독 밑에서 성장세를 보였다. 다만 오랜 기간 셀틱에서 활약할 수는 없었다. 포스테코글루 감독이 떠나고 셀틱에 브랜던 로저스 감독이 새롭게 부임하며 상황이 달라졌다. 주전 경쟁에서 밀린 오현규는 벨기에 무대로 떠나며, 셀틱과 짧고 굵은 인연을 마감했다.

오현규는 "기대되고, 준비됐다"며 "두 달 동안 이 경기를 기다렸다. 다시 이곳에 오게 되어 기쁘다. 팬들이 나를 따뜻하게 맞아줬다. 이곳은 나에게 제 2의 고향과도 같다. 골을 넣든, 못 넣든, 특별한 밤이 될 것이다. 골을 넣으면 더할 나위 없이 기쁠 것이다. 베식타스에서 뛰는 것이 자랑스럽다. 나는 베식타스를 위해 모든 것을 바치고 있으며, 앞으로도 그럴 것이다. 이곳에 왔을 때는 어린 선수였다. 이곳에는 소중한 추억들이 많다. 골을 넣으면 어떻게 될지 모르겠지만, 아마 울지도 모르겠다. 기분이 좋다. 셀틱은 늘 내 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있다"고 했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

다만 친정팀을 상대로도 절대 물러설 수 없는 오현규다. 지난 1월 베식타스 유니폼을 입은 오현규는 올 시즌 다시 험난한 도전을 이어가고 있다. 당초 주전 공격수였으나, 여름 이적시장에서 두샨 블라호비치의 합류 후 입지가 흔들렸다. 다행히 이탈리아노 감독은 오현규를 컵대회, 유로파리그 등에서 기용하고 있으나, 주전으로서의 입지를 기대하기는 어려운 상황이다. 꾸준한 활약, 득점포로 입지를 반전시키거나, 이적을 도모해야 하는 입장이다.

Advertisement

다행히 기세는 좋다. 오현규는 올 시즌 유로파리그 3경기에 나섰고, 그중 2경기에 선발 출전했다. 호펜하임전에서는 2골-1도움의 맹활약으로 팀을 승리로 이끌었다. 돌아온 셀틱의 홈구장에서 오현규가 친정팀을 향해 득점을 터트리고, 눈물을 흘릴지도 귀추가 주목된다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com