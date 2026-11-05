'韓 최고 재능' 이강인 약점 또또또 들통...못 고치면 큰일 "볼 너무 오래 끌었다"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 바이에른 뮌헨전 이후 다시 약점을 지적받았다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 4일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 0대2로 패했다. 아틀레티코 마드리드는 1승1무2패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다.

경기 후 독일 매체 키커는 바이에른 뮌헨전 이후 이강인의 활약을 평가하며 '이강인은 교체 투입 뒤 최전방에서 훌리안 알바레즈와 짝을 이뤘지만 완전히 고립돼 겉돌았다'고 전했다. 교체로 그라운드를 밟은 이강인이 최전방에서 동료와 호흡을 맞추지 못하고 경기 흐름에서 떨어져 있었다는 평가다.

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키커는 이어 '볼을 너무 오래 끌다가 패스 실수를 하기도 했다'고 전했다. 볼을 소유하는 시간이 길어지면서 플레이가 매끄럽게 이어지지 못했다는 뜻으로 읽힌다.

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이강인은 팀이 0-1로 밀리던 후반 14분 알렉스 바에나 대신 그라운드를 밟았다. 축구 통계 전문 업체 풋몹은 '이날 이강인은 31분 동안 터치 22회, 패스 성공률 93%(14/15), 박스 안 터치 1회 등을 기록했다'고 전했다. 패스 성공률만 놓고 보면 나쁘지 않은 수치다. 다만 키커가 지적한 문제는 숫자보다 템포와 판단에 가깝다.

경기 템포에 대한 지적은 이강인의 커리어 내내 이어진 비판 가운데 하나다. 굳이 탈압박이 필요하지 않은 상황에서 드리블로 템포를 잡아먹거나, 원터치 패스 플레이가 기대되는 장면에서 볼을 소유하는 경우가 있기 때문이다. 키커의 평가 역시 같은 맥락에서 나온 것으로, 오래된 약점이 바이에른전에서도 반복된 셈이다.

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아틀레티코는 볼 소유를 많이 할 때오 있지만 공수 전환 과정에서 힘을 내야 하는 팀이기도 하다. 점유율을 가져가는 경기에서도 공수 전환 순간에는 속도와 간결함이 요구된다. 이강인에게 기대하는 역할은 템포를 잡아먹는 것이 아니라 살려주는 것이다. 볼을 오래 끄는 습관은 팀이 원하는 방향과 거리가 있다.

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전임 7번인 앙투안 그리즈만은 템포를 살리는 데 천재적인 선수였다. 군더더기 없고 간결한 플레이가 그리즈만의 가장 큰 장점이었다. 아틀레티코 팬들의 기억 속에 남아 있는 그리즈만의 플레이 방식과 비교될 수밖에 없는 위치에 있다는 점에서 이강인에게는 더 큰 부담이 따른다.

결국 이강인에게 '그리즈만의 후계자'라는 꼬리표가 따라다닐 수밖에 없는 만큼 개선이 필요하다. 필요한 순간에 볼을 간결하게 처리해 팀의 템포를 살리는 플레이가 그 출발점이 될 전망이다.