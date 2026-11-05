21년만에 재현된 '이스탄불의 기적', 아차차, 이번엔 리버풀이 당했네!…이강인의 마요르카 절친, 3-2 역전승 주역 우뚝[UCL]

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[스포츠조선 윤진만 기자]21년만에 유럽 무대에서 펼쳐진 '이스탄불의 기적', 그런데 이번엔 리버풀이 '기적의 주인공'이 아니었다.

리버풀(잉글랜드)은 5일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 쉬크뤼 사라졸루 스타디움에서 열린 페네르바체(튀르키예)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 원정경기에서 2대3 역전패했다. 리그 페이즈 3연승 100% 승률을 자랑하던 리버풀은 3승 1패 승점 9점을 기록, 8위로 추락했다.

두 번의 리드가 무색한 굴욕적인 역전패여서 데미지가 더 크다. 리버풀은 전반 25분 '신성' 트레이 뇨니의 선제골로 앞서나갔으나, 4분만에 프리킥 상황에서 '맨유 출신' 메이슨 그린우드에게 동점골을 허용하며 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 후반 24분 알렉산더 이삭이 다시 앞서가는 헤더 골을 터뜨렸으나, 이번에도 4분만에 동점골을 헌납했다. 아치 브라운이 리버풀 골망을 갈랐다. 흐름을 내준 리버풀은 후반 34분 '이강인 옛 동료' 베닷 무리키에게 헤더로 역전 결승골까지 내주며 와르르 무너졌다.

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영국공영방송 'BBC'는 리버풀-페네르바체전 리뷰 기사에서 "리버풀과 이스탄불은 '역전극'과 관련해 깊은 역사를 공유하고 있지만, 이번에는 안도니 이라올라 감독이 이끄는 리버풀이 원치 않는 방향으로 그 역사의 한 페이지를 장식하고 말았다"라고 꼬집었다.

안도니 이라올라 리버풀 감독. 로이터연합뉴스

디르크 카윗 페네르바체 임시감독. 로이터연합뉴스

리버풀은 이스탄불에서 열린 2004~2005시즌 UCL 결승에서 AC밀란을 상대로 0-2로 끌려가던 경기를 기적과도 같이 3대2로 역전하며 우승컵을 들었다. UCL 역사상 최고의 역전극으로 손꼽힌다.

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이라올라 감독은 "경기 대부분의 시간 동안 우리는 승리할 수 있을 것이라고 생각했다. 하지만 결과는 그렇지 않았다"라고 아쉬움을 토로했다. 리버풀은 3실점 모두 세트피스에서 허용했다. 이라올라 감독은 "너무 쉽게 (골을)내줬다", "어수선한 상황에서 실점이 나왔다"라고 평했다.

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컵대회 포함 5연승을 질주하던 리버풀은 지난 주말 아스널과의 리그 경기에서 0대1로 석패한 데 이어 나흘만에 2연패를 당했다.

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리버풀 출신 스티븐 워녹은 'BBC'를 통해 "리버풀은 언제든 실점할 것 같은 불안함을 계속해서 보이고 있다. 역습 상황에선 수비가 지나치게 허술하다. 실점 패턴이 반복되면서, 공격진이 공들여 쌓아 올린 성과를 모두 무너뜨리고 있다"라고 지적했다.

이어 "아스널이었다면, 두 번이나 리드한 이런 경기에서 승리를 지켜냈을 것이다. 페네르바체 정도의 팀을 상대로는 경기를 매듭지을 수 있어야 한다. 현재 리버풀엔 그런 능력이 부족하다. 그 점이 정말 답답한 부분"이라고 말했다.

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이날 깜짝 승리를 이끈 페네르바체의 감독은 공교롭게 리버풀 출신인 디르크 카위트였다. 카위트 감독은 리버풀이 '이스탄불의 기적'을 일궈낸 이듬해인 2006년 리버풀에 합류해 6년간 안필드에서 금발을 휘날렸다. 그는 지난달 페네르바체의 임시감독을 맡아 팀을 이끌고 있다.

카위트 감독은 "우리는 서로 뭉쳐서 하나가 되자고 다짐했다. 그것은 내가 리버풀에서 배운 점"이라며 "우리가 이길 것이라고 예상한 사람은 많지 않겠지만, 오늘 밤 우리는 기적을 만들었다"라고 말했다.

곧 엠레 벨로조글루에게 지휘봉을 넘겨주고 물러날 예정인 카위트 감독은 "우리는 페네르바체가 얼마나 대단한 팀인지 유럽 전역에 보여줬다. 이것이 바로 우리 팀의 정신"이라며 팀이 잉글랜드를 상대로 18년 만에 승리한 기록이 "매우 특별하다"라고 평했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com