"이동경→야고, 개인상 받으면 기쁠 것" 완벽 부활, 에릭의 바람…울산, 서울 원정길→K리그1 2위 사수에 사활

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 울산 에릭/ photo by jeongsoo Kim

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 울산 이동경/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]'2위 전쟁'에서 한 발짝 앞선 울산 HD가 FC서울 원정길에 오른다.

울산은 8일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 서울과 '하나은행 K리그1 2026' 파이널 두 번째 라운드(35라운드)를 치른다. 3경기 연속 무패(2승1무)인 울산은 승점 54점으로 2위에 위치해 있다. 지난 1일 강원FC와의 파이널 첫 라운드에선 2대1로 역전승을 거뒀다.

울산의 이번 상대는 조기 우승을 확정한 서울(승점 67)이다. 환희의 서울에 비해 울산은 여전히 갈 길 바쁘다. 3위 대전하나시티즌(승점 50), 4~6위 인천 유나이티드, 전북 현대(이상 승점 49), 강원(승점 48)과의 '전쟁'이 끝나지 않았다.

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울산은 최종 목표인 2위와 다음 시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 티켓을 손에 넣기 위해 반드시 승점 3점이 필요하다. 이번 경기를 승리한다면 고지에 더 가까워질 수 있다.

울산은 2026시즌 서울과 세 차례 맞붙었다. 4월 15일 홈에서 1대4로 패했지만, 7월 26일 원정에서 3대1 승리를 거둔데 이어 9월 8일 홈에서 1대0 극적인 승리를 거뒀다. 서울전 3연승에 도전한다.

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아직 개인상 타이틀 경쟁도 남았다. 울산의 에이스 이동경이 두 시즌 연속 MVP에 도전한다. 이동경은 33경기에 출전해 12골 13도움으로 K리그1 최다 공격 포인트와 도움 부문 1위를 달리고 있다. 공격 포인트 하나만 더 추가하면 지난 시즌 기록(13골 12도움)을 뛰어 넘는다. MVP 경쟁자로 꼽히는 서울의 정승원(8골 7도움)보다 모든 지표에서 앞선다.

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울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 울산 야고/ photo by jeongsoo Kim

울산의 간판 공격수 야고 역시 득점왕 순위표 최상단을 꿰차고 있다. 야고는 16골 1도움으로, 서울의 클리말라(16골 1도움)와 동률이지만, 출전 시간이 적다. 이동경은 최근 서울전에서 2경기 연속 공격 포인트(1골 2도움), 야고는 두 번째 대결에서 쐐기포로 방점을 찍었다.

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여기에 울산은 에릭이 부활했다. 에릭은 강원전에서 후반 11분 교체 투입돼 멀티골로 대세로 갈랐다. 그는 7월 26일 서울 원정에서 1골 1도움으로 부상 복귀 후 336일 만에 골 맛을 봤다. 이후 부침이 있었으나 최근 경기력과 결정력 모두 회복했다. 에릭이 자신감을 찾으면서 이동경, 야고와 시너지는 물론 울산의 ACLE 티켓 사수에서 힘이 실릴 전망이다.

에릭은 "최근에 경기력이 좋지 않았는데, 감독님과 많은 대화를 나누면서 자신감을 찾게 됐다. 나는 선수로서 항상 최선을 다하려 노력 중이고, 스스로 부담을 주며 경기력을 끌어올리길 원한다"며 "울산의 첫 번째 목표는 ACLE 진출이다. 구성원 모두 팀 목표를 위해 최선을 다하고 있다. 여기에 만족하지 않고 원하는 목표를 이루고 싶다. 이동경과 야고 모두 개인상을 받으면 기쁠 것"이라고 밝혔다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com