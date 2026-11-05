'흉부 가격 프로 선수 사망' 골키퍼 첫 공식 입장…"내 인생 가장 힘든 나날"→장기간 출전 정지 '징계 예상'

사진=볼러 HQ

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"내 인생에서 가장 힘든 나날을 보내고 있다."

스페인 프로 축구 선수 헤수스 데 미겔의 사망 사고와 직접적인 연관이 있는 헤수스 오워노가 처음으로 공식 입장을 밝혔다.

오워노는 5일(한국시각) 소속 구단 안도라를 통해 데 미겔의 사망 사고와 관련한 자신의 심경을 전했다.

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그는 "무슨 말을 해야 할지 찾기조차 어렵고, 일어난 모든 일을 받아들이는 것도 너무나 힘들다"며 "그를 잃은 것에 엄청난 슬픔을 느낀다. 그와 그의 가족, 그리고 그를 사랑했던 모든 사람을 생각하고 있다"고 말했다.

AP연합뉴스

오워노는 "앞으로 여러 가지 문제를 해결해야 할 일이 많다는 것을 알고 있으며, 어떤 상황이 닥치더라도 존중으로 마주하겠다"며 "지금 이 순간만큼은 데 미겔과 우리가 겪고 있는 슬픔 외에는 아무것도 생각할 수 없다"고 전했다. 이어 "데 미겔의 명복을 빈다"고 덧붙였다.

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스페인 2부리그 팀 페네리페 소속 데 미겔은 지난 3일 사망했다. 그라운드 위에서 상대 골키퍼 오워노의 무릎에 흉부를 가격 당했고, 중환자실로 옮겨져 치료를 받았지만 끝내 숨을 거뒀다. 오워노는 사고 직후 라커룸에서 눈물을 흘린 것으로 전해졌다. 누리꾼들은 오워노의 사회관계망서비스(SNS)에 "살인자"라는 댓글을 남기며 그의 행동을 비난했다. 결국 오워노는 SNS 계정을 비활성화해야 했다.

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앞서 오워노의 팀 동료 라우타로 스파츠는 SNS를 통해 데 미겔에게 애도를 표하는 동시에 오워노를 위로했다.

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그는 "내 동료이자 골키퍼이며 친구인 선수에게 몇 마디 전하고 싶다. 그는 이번 일로 깊은 충격을 받았다"며 "그를 아는 사람들은 그가 어떤 사람인지 잘 알고 있다. 지금 얼마나 큰 고통을 겪고 있는지도 알고 있으며, 그가 누군가를 해칠 의도는 결코 없었다는 사실도 알고 있다"고 주장했다.

또 스파츠는 "축구에서는 예상치 못한 일들이 벌어지지만, 그중 하나가 이토록 비극적인 결과로 이어질 것이라고는 누구도 상상할 수 없다"며 "이제 남은 일은 애도를 표하고, 최대한의 존중을 보여주며, 유가족과 이번 끔찍한 상실로 고통받는 모든 사람에게 힘을 보태는 것 뿐"이라고 전했다.

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스페인 경찰은 이번 사망 사고와 관련해 의료진의 대처와 오워노의 고의성 여부 등을 수사하고 있다. 오워노의 경우 형사처벌보다는 장기간 출전 정지 징계 처분을 받을 것으로 예상된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com