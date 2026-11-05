손흥민 "내 자리 그냥 물려줄 생각 없어" 예언이었나...'아시안게임 金' 양민혁, 또 대형 경쟁자 등장 "토트넘 역대 최고 수준의 유망주"

사진=베스테를로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에게는 악재다. 토트넘에 또 한 명의 재능이 큰 관심을 받고 있다.

영국의 스퍼스웹은 5일(한국시각) '아르멘드 무슬리카의 영상이 공개되며 토트넘 유소년 팀에 세대를 대표할 만한 잠재력을 가진 선수가 있을 가능성이 제기됐다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '토트넘은 최근 루카 윌리엄스-바넷이 리그 데뷔전을 치르며 화제의 중심에 섰다. 그는 약 6분 정도밖에 뛰지 않았지만, 그 짧은 시간만으로도 경기장의 많은 사람들이 그를 왜 세대를 대표하는 재능으로 여기는지 보여주기에 충분했다'며 '하지만 윌리엄스-바넷이 토트넘 에서 같은 나이대 최고의 재능을 가진 유일한 선수는 아닐지도 모른다. 또 다른 미드필더가 빠르게 이름을 알리고 있다'며 무슬리카에게 주목했다.

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사진=X 캡처

이어 '토트넘 U-18 팀에서 9경기를 뛰며 6골을 기록한 무슬리카는 중앙 미드필더로서 놀라온 기록을 보여주고 있다. 13세부터 토트넘 유스팀에 있었던 그는 점차 유스에서 두각을 나타내기 시작했고, 클럽의 차세대 스타로 성장할 가능성을 보여주고 있다. 뛰어난 슈팅 능력을 자랑하며, 같은 연령대에서 전국 최고 수준의 프리킥 키커 중 한 명으로 꼽힌다'고 설명했다.

토트넘 유스 중 최고 수준의 재능으로 꼽히는 무슬리카는 이미 지난해 16세의 나이에도 불구하고 U-18 팀에서 15골을 넣으며 두각을 나타냈다. 중앙 미드필더와 양쪽 윙을 모두 소화 가능하며, 양발을 모두 훌륭하게 사용하는 선수로 알려졌다. 토트넘으로서는 반길 수밖에 없는 재능의 폭발이다. 최근 윌리엄스-바넷이 1군 데뷔 무대에서 뜨거운 관심을 받은 가운데, 무슬리카도 1군에서 활약하기 시작한다면 선수단 뎁스에 큰 보탬이 될 것으로 보인다.

사진=X 캡처

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반면 무슬리카의 등장이 반갑지 않은 선수는 양민혁이다. 2024년 12월 토트넘 합류 후 좀처럼 1군에서 모습을 드러내지 못한 양민력으로서는 윌리엄스-바넷에 이어 무슬리카까지 재능을 뽐내며, 향후 1군 진입 가능성에 더 큰 걸림돌이 될 수 있는 선수들이 늘어나고 있다. 더욱이 지난 두 시즌 동안 잉글랜드 챔피언십에서 적응을 훌륭하게 마치지 못하며, 아직까지 양민혁이 1군에 진입하지 못한 점을 고려할 때, 올 시즌 벨기에 임대가 실패로 돌아간다면 유스 선수들에게도 입지가 밀릴 가능성을 배제할 수 없다.

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손흥민 또한 재능이 넘쳐나는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에서는 이런 일이 언제든 일어날 수 있음을 경고한 바 있다. 손흥민은 양민혁의 토트넘 이적 직후 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다"며 "양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 밝히기도 했다. 양민혁에게는 경고가 현실로 다가오고 있는 셈이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com