김민재-황인범-황희찬 눈물의 은퇴 논란 '96즈'…모레노 감독 '직관'→대한민국 축구 '중심축'임은 변함없다

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 모레노 감독과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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'은퇴설'의 '96즈'가 변함없이 태극마크를 단다. 로베르트 모레노 임시 감독은 11월 A매치에 나설 명단에 1996년생 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)의 이름을 올렸다. 그는 "명단에 포함됐다는 것은 현재 퍼포먼스 기준에서 대표팀에 뽑힐 자격이 충분하고 팀을 위해 헌신할 수 있다는 판단이 내려졌다는 뜻"이라고 설명했다. 모레노 감독은 이들의 활용을 극대화하기 위해 소속팀 경기 '직관'에 나섰을 정도다.

'96즈'는 자타공인 한국 축구의 핵심이다. 공격(황희찬)-중원(황인범)-수비(김민재), '척추라인'을 구성하며 팀의 중심을 잡아 왔다. 황희찬은 2016년 A매치 데뷔 이후 벌써 85경기를 뛰었다. 2022년 카타르월드컵에선 포르투갈을 상대로 16강 진출의 결승골을 넣었다. 김민재는 수비 리더로 뒷문을 든든히 지키고 있다. 그는 스리백, 포백 등 어느 자리에서든 '철벽 수비'를 자랑한다. 황인범은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 한국을 정상으로 이끈 후 A대표팀에도 합류했다. 그는 공수 '윤활유' 역할을 톡톡히 하고 있다. 한국 축구의 숙제 중 하나가 '왜 제2의 황인범은 없는가'일 정도로 엄청난 존재감을 발휘한다.

최근 소속팀에서의 활약도 빛난다. 김민재는 바이에른 뮌헨의 주전 센터백으로 활약 중이다. 황인범은 출전 시간은 적지만 5일(한국시각) 열린 나폴리와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 날카로운 어시스트를 기록하며 팀의 4대1 승리에 일조했다. 모레노 감독이 지켜보는 앞에서 공격 포인트를 기록했다. 황희찬은 골은 없지만 연달아 선발로 그라운드를 밟고 있다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 황희찬이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

그러나 이들은 압도적 경기력에도 최근 팬들의 비난을 받았다. 10월 A매치 이후 불거진 '은퇴설' 때문이다. 황인범은 "11월 A매치 소집은 감독님이 선택하실 문제다. 은퇴 준비는 늘 하고 있다. 선수 생활을 잘 내려놓는 것도 현명한 사람이다. 미리미리 준비해놔야 한다는 생각을 해왔다. 나이가 들면서 눈물이 많아지는 것 같다"고 말했지만, 일각에선 억측을 쏟아냈다. 최근엔 이들이 A대표팀 명단 구성 '뒷배'라는 황당 루머까지 돌았다.

선수들은 각종 억측 속에서도 묵묵히 자신의 자리에서 제 역할을 하고 있다. 11월 A매치 역시 이들의 중심임은 변함없다. 축구계 관계자들은 한입 모아 "이들은 오랜 시간 대표팀에서 활약한 핵심이다. 모레노 감독은 이들을 중심축으로 보고 뽑았다"며 활약을 기대했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com