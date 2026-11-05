'오피셜' 공식발표, 모레노는 비교 불가...이렇게 당혹스러울 수 있나, 모리야스 심경 고백 "눈앞의 현실, 받아들여야 한다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 감독보다도 당황스럽다. 모리야스 하지메 감독은 그럼에도 받아들이겠다는 입장이다.

일본의 게기사카는 4일 '일본축구협회(JFA)는 기자회견을 통해 싱가포르 원정 2연전에 임하는 28명을 발표했다. 모리야스 감독과 야마모토 마사히로 기술위원장이 함께 참석해 질의응답을 했다'고 보도했다.

아시안컵 연기가 아시아 축구의 맹주국인 한국과 일본을 뒤흔들었다. 아시아축구연맹은 앞서 3일 2027년 사우디 아시안컵 개막을 내년 1월이 아닌 12월로 연기했다. 사우디아라비아가 최근 예멘 후티 반군과의 충돌로 안전 문제가 발생한 상황, 대회를 개최하는 것이 당장은 어렵다고 판단했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 준비하는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

아시안컵의 연기는 예기치 못한 변수가 됐다. 감독 문제가 가장 큰 문제로 떠올랐다. 한국은 당초 9~10월, 11월 A매치 6경기 성과를 통해 모레노 임시감독을 아시안컵까지 연장할지 여부를 결정할 계획이었다. 하지만 아시안컵이 연기되며, 기대 이하의 성과를 거두고 있는 모레노호가 지속될 가능성이 크게 줄어들게 됐다. 11월 A매치 이후 전면적인 평가와 더불어 연장과 새 감독 선임 등을 결정해야 하는 한국이다.

일본도 마찬가지다. 일본은 당초 아시안컵을 위해 모리야스 감독과 짧은 연장 계약을 체결했다. 팀 조직력을 이미 최대한 이해한 감독의 지도로 아시안컵 우승을 노리겠다는 계획이었지만, 예상치 못한 암초에 충돌했다. 모리야스 감독은 더 당황스러울 수밖에 없다. 당초 북중미월드컵 이후 일본 대표팀을 떠나려고 했던 그는 후임 감독으로 알려진 오이와 고 감독을 대신해 아시안컵까지만 팀을 지휘하는 단기 계약을 수락했다. 아름다운 마무리를 위한 결단이었다. 하지만 예상치 못한 연기 소식으로 인해 그는 갑작스럽게 3달 동안 팀을 추가로 이끌고 떠나야 하는 입장에 놓이게 됐다.

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모리야스는 명단 발표 기자회견에서 이런 상황에 대한 스스로의 생각을 밝혔다. 그는 "개인적으로는 대회가 열리면 최선을 다할 것이고, 취소된다면 결정 기관이 결정할 일이다"라며 "눈앞의 활동에 최선을 다하고, 미래를 꾸준히 이어나가야 한다. 할 수 있는 자리에서 최선을 다하는 것이 중요하다. 7경기를 더 맡게 된다면 우승을 목표로 전력으로 싸워나갈 생각이었지만, 아시안컵이 연기되며, 7경기를 더 치르지 않아 다행이라고도 생각한다. 향후 다음 월드컵을 위해 새 감독이 아시안컵에서의 7경기를 잘 활용할 가능성도 있다. 이제 눈앞의 현실을 받아들이고 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하고 싶다"고 밝혔다.

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또한 그는 "나는 아시안컵까지로 기간이 정해져 있었다. 일원으로서 계약 기간이 끝날 때까지 최선을 다하고, 거기서 끝이라는 생각도 있을 수 있으나, 일본이 월드컵 우승을 하기 위해 내가 감독으로서 바통을 넘겨주는 일이라고도 생각한다"고 덧붙였다.

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모리야스 감독의 계약 만료 이후 일본이 어떤 계획에 돌입할지는 미지수다. 곧바로 오이와 체제로 돌입할지, 아니면 추가적인 조치가 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com