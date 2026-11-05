'스페인, 또 '미래 명장' 탄생이요' '무려 9골' 이탈리아 세리에A 신기록 역사를 쓴 코모의 만 39세 파브레가스 감독 "선수들은 발을 땅에 붙이고, 겸손하게 배워라"

epa13335509 Como's coach Francesc Fabregas celebrates after the Italian Serie A soccer match Torino FC vs Como at the Olimpico Grande Torino Stadium stadium in Turin, Italy, 27 October 2026. EPA/ALESSANDRO DI MARCO

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[스포츠조선 노주환 기자]"멋진 밤이지만, 우리 선수들은 발을 땅에 붙이고 겸손하게 배워야 한다."

코모(이탈리아)의 역사적 대승을 이끈 세스크 파브레가스 감독은 차분하게 다음 경기를 준비해야 한다고 말했다. 코모는 5일(한국시각) 프랑스 랑스와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 4라운드 원정 경기서 무려 9골을 터트리며 9대1 기록적인 승리를 거뒀다. 이번 승리로 코모는 리그 페이즈 3승1패가 됐다. 앞서 홈에서 라이프치히와 맨체스터 유나이티드를 4대1로 잡았고,페예노르트 원정에서 2대3으로 졌다. 코모는 랑스 원정에서 타소스 두비카스의 해트트릭, 니코 파스, 루카스 다 쿤냐, 마르크 켐프, 마티아 리베랄리, 마르틴 바투리나, 그리고 데뷔전을 치른 10대 마테오 파파촐리가 골을 터트렸다. 코모는 승점 9점으로 UCL 리그 페이즈 4위를 달렸다.

epa13354624 Como?s Matteo Papaccioli (C) celebrates after scoring the 1-9 goal during the UEFA Champions League league phase match RC Lens against Como 1907, in Lens, France, 04 November 2026. EPA/HUGO PFEIFFER

코모를 최근 몇년 사이에 비약적으로 발전시키고 있는 스페인 출신 파브레가스 감독은 랑스전 후 스카이스포츠 이탈리아와의 인터뷰에서 "우리의 네 번째 챔피언스리그 경기였는데 기쁘다. 이것이 축구이고 모든 것이 우리 뜻대로 흘러갔다. 선수들이 잘 해주었고, 이제 A매치 휴식기 전 9연전 중 마지막이 될 매우 중요한 일요일 경기(인터밀란)를 준비해야 한다"고 말했다. 코모는 최근 6연승을 달렸다. 오는 9일 세리에A 디펜딩 챔피언 인터밀란과 리그 원정 경기를 갖는다.

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Como's Greek forward #09 Tasos Douvikas (3rd L) celebrates with team mates after scoring a second goal during the UEFA Champions League, first round day four, foobtall match between Lens and Como at the Bollaert stadium in Lens, north of France, on November 4, 2026. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

유럽 클럽대항전에서 이탈리아 클럽이 한 경기 9골을 기록한 이번이 처음이다. 세리에A 역사에 놀라운 사건이었다. 파브레가스 감독은 "코모, 팬들, 그리고 커리어를 시작하는 단계에 있는 많은 선수들에게 멋진 밤이다. 하지만 이 선수들은 발을 땅에 붙이고 겸손하게 계속 배워야 하며, 앞으로 모든 일이 다 잘 풀릴 것이라 생각해서는 안 된다. 이러한 경기력을 이어가기 위해 계속 노력해야 한다"고 말했다. 두비카스는 챔피언스리그 4경기 연속 득점을 기록하며 총 6골로 현재 득점 선두로 올라섰다.

Como's players celebrate after the Champions League opening phase soccer match between Lens and Como in Lens, France, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

코모는 6-0으로 앞선 후반 20분, 코너킥 상황에서 랑스에게 한골을 내줬다. 코모는 챔피언스리그에서 아직 무실점 경기가 없다. 파브레가스 감독은 "교체 선수 3명을 투입하며 수비 방식에 변화를 주었는데, 그때 실점한 것에 대해 화가 난다"면서 "내 옛 동료였던 루벤 아길라르가 골을 넣었다. AS모나코에서 함께 뛸 때 그가 그런 골을 넣는 걸 본 적이 없었다. 솔직히 훌륭한 골이었다"고 말했다.

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이탈리아 매체 '풋볼 이탈리아'는 '코모전 득점은 단순한 9골이 아니라, 후방 빌드업에서 시작된 패스 연계로 만들어진 골들이 대부분이었으며 이는 파브레가스가 원하던 축구 스타일이었다'고 평가했다.

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코모는 향후 홈에서 AEK아테네, 원정에서 레알 베티스, 파리생제르맹(PSG), 그리고 FC바르셀로나 원정으로 리그 페이즈를 마친다. 파브레가스 감독은 "마지막 두 경기가 PSG와 바르셀로나라는 것을 감안하면 초반 일정에서 가능한 한 많은 승점을 확보해야 한다. 불가능한 것은 없지만, 두 팀은 나머지 팀들보다 한 단계 높은 수준의 팀"이라고 말했다.

Como?s Spanish coach Cesc Fabregas looks on during the Italian Serie A football match between Torino FC and Como 1907 at the Olympic Stadium Grande Torino in Turin, northern Italy on October 27, 2026. (Photo by Marco Bertorello / AFP)

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또 그는 "아직 갈 길이 멀고, 그 경기들은 내년 1월 마지막 두주에 열리므로 지금 나의 관심사는 부상 선수들의 복귀다. 특히 공격진에 부상자가 너무 많다"면서 "오는 일요일 경기까지 마지막 피치를 올린 뒤 A매치 휴식기 동안 최대한 쉬어야 한다"고 말했다.

코모는 왼발잡이 선수가 8명이나 되고 랑스 상대로 5명이 동시에 출전했다. 선수를 이렇게 구성한 팀은 아스널 정도에 불과하다. 파브레가스 감독은 "나는 왼발잡이 선수들에게 약하다. 그들은 특별한 구석이 있다. 함께 뛰어본 왼발 선수들은 클래스와 테크닉이 달랐다. 그들과 함께 뛰거나 상대할 때 늘 흥미로웠다"면서 "그렇다고 왼발잡이를 이렇게 많이 영입할 계획을 세운 것은 아니고 자연스럽게 됐다. 가장 중요한 것은 선수들이 우리가 지향하는 축구를 이해하는 것이다. 코모 도시 전체가 이 순간을 즐기기를 바란다. 내일부터는 인터밀란전을 준비할 것"이라고 말했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz celebrates scoring their third goal REUTERS/Catherine Steenkeste

1987년 바르셀로나에서 태어난 파브레가스는 2023년 7월 코모에서 선수 은퇴했다. 이후 바로 코모 U-19 팀 감독으로 지도자로 변신, 1년 후 코모 정식 감독에 올랐다. 그는 단기간에 유럽 축구계에서 가장 주목받는 젊은 전술가로 급부상했다. 후방 빌드업을 통해 압박을 유도하고, 경기 주도권을 쥐고 공격적인 축구를 펼친다. 스페인어, 영어, 프랑스어, 이탈리어를 유창하게 구사해 다양한 국적의 선수들과 매끄럽게 소통한다. 그는 코모 구단의 주주이기도 하다. 친정팀 바르셀로나 구단 등이 파브레가스를 미래 감독 후보군에 올려 놓았다는 루머가 돌았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com