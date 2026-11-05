모레노, 전술 천재 맞나요? 잘못된 이강인 사용법, 스페인까지 소문 다 퍼져..."선수의 강력한 무기 제한"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]로베르토 모레노 대한민국 임시 감독이 이강인을 제대로 활용하지 못한다는 이야기가 스페인까지 퍼졌다.

아틀레티코 마드리드는 4일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바이에른 뮌헨(독일)과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 0대2로 패했다. 아틀레티코는 1승1무2패(승점 4)를 기록하는 데 그쳤다.

스페인 매체 문도 데포르티보는 경기 후 한국 현지의 뜨거운 관심을 전하며 '또 다른 관심사는 대한민국 대표팀의 로베르토 모레노 감독이 메트로폴리타노 현장에 모습을 드러냈다는 점이었다'고 전했다. 이 매체는 '스페인 출신인 모레노 감독이 11월 A매치 출전 명단을 발표한 직후 마드리드로 긴급 비행을 나섰다'고 보도했다.

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문도 데포르티보는 '모레노 감독은 경기 종료 후 두 선수의 몸 상태를 직접 점검하기 위해 사적인 면담(회담)을 계획했으나, 실제 성사되었는지 여부는 확인되지 않았다'고 전했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이 매체는 '카탈루냐 출신의 모레노 감독이 경기장을 직접 찾은 이유는 특히 이강인을 눈앞에서 확인하기 위해서였다'고 설명했다. 이어 '대표팀 내에서 그가 맡고 있는 역할이 아틀레티코에서만큼 빛을 발하지 못하고 있다는 비판과 의문이 한국 현지에서 이어지고 있기 때문'이라고 덧붙였다.

모레노 감독조차 부인할 수 없는 사실이다. 지난 A매치 4연전 당시 스페인 출신 모레노 감독이 스페인에서 성장한 이강인을 어떻게 기용할 것인지에 기대가 커졌다. 모레노 감독은 "이강인에게 기대하는 건 소속팀에서 보여주는 최고의 모습을 대표팀에서도 보여주는 것"이라며 "다른 곳에 배치하는 건 경솔하고 무모한 일이다. 이강인이 플레이를 즐길 수 있게 하고 싶다"며 이강인의 장점을 최대한 끌어내는 환경을 마련해줄 것처럼 말했다.

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하지만 실망만 남았다. 이강인의 장점을 억제하는 전술 기용으로 많은 비판을 받았다. 이강인이 정통 윙어처럼 기용됐고, 오히려 선수의 단점만 부각됐다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

이를 두고 문도 데포르티보는 '한국 현지 매체들 사이에서는 대표팀 감독의 경직된 전술 체계(포메이션)를 둘러싼 논쟁이 뜨겁다'고 전했며 '모레노 감독이 아틀레티코의 미드필더 이강인에게 완벽한 자율성을 부여해야 한다고 요구하고 있다'고 밝혔다.

마지막으로 매체는 '현재 대표팀의 포메이션은 그를 오른쪽 측면에 고정시켜 이강인의 가장 강력한 무기인 중앙 침투(안쪽으로 꺾어 들어오는 플레이)를 제한하고 있는 실정'이라고 지적했다.

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이번에는 모레노 감독이 직접 현장까지 방문한 만큼, 다가오는 2연전에서 이강인을 어떻게 살릴 것인지 다시 시선이 모인다.