손흥민 '침묵'-황희찬 '부진'-이한범 '벤치', '경기력' 보고 뽑았다지만 '경기력' 좋은 선수 몇 없는 모레노호…걱정되는 중동 원정길

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 9월 A매치 데이를 앞둔 한국 축구는 기대감으로 가득 찼다. 스페인 국가대표팀 사령탑을 지낸 로베르트 모레노가 대한민국 임시 감독으로 부임, 현란한 언변으로 팬심을 사로잡았다.

이강인(아틀레티코 마드리드) 황인범(포르투) 김민수(레인저스) 등은 각자 더비에서 최고의 활약을 펼친 후 최상의 컨디션으로 9~10월 통합 A매치 4연전에 나서는 대표팀에 합류했다. 주장 손흥민(LA FC)도 득점 침묵을 끝냈다.

이달 중동 원정을 앞둔 모레노호 2기는 1기 때와는 분위기가 사뭇 다르다. 기대보다 불안 요소가 더 많다. 모레노 감독은 지난달 29일 명단 발표 기자회견에서 "경기력 위주로 선수를 발탁했다"며 '경기력'이라는 단어를 6번이나 꺼냈지만, 정작 최종명단 26명 중 제대로 된 경기력을 보이는 선수는 손에 꼽는다. 13일(이하 한국시각)과 17일 카타르 도하에서 각각 사우디아라비아, 카타르와의 두 차례 친선경기를 앞둔 모레노호의 최대 고민은 다름 아닌 '경기력'이다.

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최근 경기력에 의문 부호가 붙은 대표적인 선수는 다름 아닌 손흥민이다. 최근 미국 메이저리그사커(MLS) 3경기 연속 침묵했다. 무득점뿐 아니라 영향력도 부쩍 줄었다. 지난 A매치 4연전에서 보여준 모습 그대로다. 당시에도 데드볼 외 상황에선 번뜩이는 모습을 찾아볼 수 없었다. 손흥민의 투톱 파트너인 공격수 오현규(베식타시)는 올 시즌 소속팀에서 주전 입지를 잃었다. 대표팀 핵심인 미드필더 황인범, 풀백 설영우(아우크스부르크)의 사정도 오현규와 크게 다르지 않다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이강인의 최근 '폼'도 시즌 초보단 살짝 떨어졌다는 평가다. 4일 바이에른 뮌헨과의 유럽챔피언스리그(UCL)에선 후반 교체로 짧은 시간 그라운드를 누볐다. 윙어 황희찬(샬케)은 6경기째 침묵 중이고, 소속팀 경기 도중 심판 판정에 항의하는 과정에서 팀 주치의를 손으로 밀쳐 비판의 대상이 되기도 했다.

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중동 2연전에선 김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(클럽 브뤼헤) 센터백 라인을 가동하기 어려울 수도 있다. 시즌 초 혹사가 걱정될 정도로 거의 모든 경기에 나선 이한범은 최근 4경기 연속 벤치만 달구고 있다. 또 다른 센터백인 김지수(브렌트퍼드)와 신민하(강원)는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 우승을 뒷받침했지만, A대표팀 레벨에서 아직 경쟁력을 보여준 적이 없다. 신민하는 지난 울산전에서 실점을 허용하는 실수를 범하기도 했다.

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모레노호는 9~10월 A매치에서 2승1무1패에 그쳤다. 모레노 전술과 주요 선수들의 부진 등이 도마에 올랐다. 당시 주요 주전급 자원들이 최상의 컨디션으로 합류했다는 걸 떠올린다면, 이번 2연전이 더 우려되는 건 당연하다. 김민재, 엄지성(스완지시티) 이동경 조현택(이상 울산) 김봉수 이명재(이상 대전) 등 좋은 폼을 유지 중인 선수들과 더불어 이름값은 상대적으로 낮지만, 소속팀에서 꾸준하게 뛰는 정우영(우니온 베를린) 손정범 최준(이상 서울) 오세훈(시미즈) 등에게 '중동 정벌'의 키를 맡기는 편이 나을 수 있다.

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모레노 감독의 '경기력' 원칙에 따르면 그렇다는 말이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com