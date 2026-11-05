"진술 엇갈려" 프로연맹 상벌위, 전남 선수단 폭행사건 결론 못 내고 17일 속행

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구연맹 상벌위원회가 전남 드래곤즈 선수단 내 폭행 사건에 대한 결론을 내리지 못하고 2주 뒤 심의를 이어가기로 했다.

연맹은 5일 "오늘 제8차 상벌위원회 결과, 양 선수 측에 추가 자료 제출 기회를 부여하고 당사자에게 충분한 진술 기회를 보장하기 위해 해당 안건에 대한 심의를 속행하기로 결정했다. 후속 심의는 17일 오후 3시에 진행될 예정"이라고 밝혔다. 가해선수인 A와 피해선수인 B의 진술이 크게 엇갈리는 것으로 전해졌다.

앞서 K리그2 전남 구단은 지난달 22일 소셜 미디어를 통해 '최근 선수단 내에서 일부 선수의 음주와 선수간 괴롭힘이라는 불미스러운 일이 있었다"며 "사실 관계를 파악한 뒤 일벌백계 차원에서 관련자를 즉각 퇴단 조치했다"라고 밝혔다.

Advertisement

지난달 19일부로 퇴출된 A는 수차례에 걸쳐 후배 B를 자신의 숙소 방으로 불러 괴롭히고 폭행한 것으로 드러나 축구팬들에게 큰 충격을 안겼다. 프로연맹은 전남 구단으로부터 전달받은 사실확인서를 검토한 후 이날 상벌위를 열었다.

B측은 지난 4일 특수협박, 특수폭행치상 등의 혐의로 A를 고소한 것으로 전해졌다. 이날 상벌위에 출석해 1시간 넘게 소명한 A는 폭행 여부를 묻는 국내 취재진의 질문에 답을 하지 않고 자리를 떠났다. 연맹 규정상 폭행 또는 폭행 치상 행위를 한 선수에겐 2경기 이상 10경기 이하의 출전정지와 500만원 이상의 제재금을 부과할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement