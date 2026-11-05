[오피셜]'테네리페전 티켓 수익 전액을 유가족에게 드립니다' 호날두의 알메이라 통큰 기부 발표..축구장 충돌 사망한 데 미겔의 유족을 애도합니다

스페인 2부 알메리아 구단의 성명서 캡처=알메리아 구단 SNS

This undated handout photo released by CD Tenerife on November 3, 2026 shows striker Jesus de Miguel celebrating a goal. Tenerife striker Jesus de Miguel died November 3, 2026 as a result of injuries he suffered in a sickening collision with FC Andorra's goalkeeper in a Spanish second division match."Broken with pain, with a lump in our throat and unable to believe this is real, CD Tenerife announces the tragic death, at 8:00 am (7am GMT), of Jesus de Miguel Alameda," his club Tenerife said in a statement. (Photo by Handout / CD TENERIFE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CD TENERIFE / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Kholood - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - October 29, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo during the warm up before the match REUTERS/Stringer

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 주주로 참여하고 있는 스페인 2부 알메이라가 지난 3일 경기 중 충돌 사고로 사망해 큰 충격을 던졌던 헤스스 데 미겔의 유족에게 테네리페전 티켓 수익을 전액 기부한다고 5일 공식 채널을 통해 발표했다. 알메리아와 테네리페전은 2027년 4월 열리는 리그 34라운드 홈 경기다.

스페인 출신의 만 30세 공격수인 데 미겔은 지난 3일 에스타디오 헬리오도로 로드리게스 로페스에서 열린 FC안도라와의 스페인 2부 리그 경기 도중 중상을 입었다. 데 미겔은 경기 후반 루즈볼을 다투는 과정에서 안도라 골키퍼 헤수스 오워노와 충돌했다. 팀 의무진이 투입돼 즉각적인 응급 처치가 이뤄졌다. 이후 그는 경기장 인근 대학 병원으로 후송됐다. 초기에는 중환자실에서 상태가 안정적인 것으로 알려졌지만 그의 상태는 밤새 악화되었고, 현지시각 3일 오전 심장마비로 사망했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - RC Lens v Como - Stade Bollaert-Delelis, Lens, France - November 4, 2026 Como's Nico Paz celebrates scoring their third goal and holds up a t-shirt in memory of CD Tenerife's Jesus de Miguel, who died after suffering a cardiac arrest following a collision during a football match in Spain REUTERS/Catherine Steenkeste

알메리아 구단은 "사랑하는 사람을 잃은 슬픔은 무엇으로도 대신 채울 수 없고, 금전적, 정신적 지원이 그러한 슬픔을 완화시킬 수 없다는 것을 우리는 충분히 이해하고 있다. 축구는 경기장의 테두리를 훨씬 넘어서고, 어려운 시기에서의 배려, 연대, 그리고 상호 지원이야말로 축구 가족을 하나로 묶어주는 가장 중요한 가치관이라고 확신한다"고 발표했다. 또 "유족분들께도 상황이 허락한다면 경기장에 오실 수 있도록 초대하겠다"고 말했다.

Advertisement

호날두는 4일 자신의 인스타그램에 데 미겔의 사진과 함께 추모 글을 올렸다. 포르투갈 국가대표인 그는 "비극이다. 말이 나오지 않는다. 유가족에게 큰 힘이 되길 바란다. 고인의 명복을 빈다"고 적었다. 호날두는 지난 2월, 알메리아 구단의 지분 25%를 인수했다. 알메리아 구단은 스페인 안달루시아 지방의 알메이라를 연고로 하는데, 2019년 사우디아라비아 자본에 인수된 이후 적극적인 투자와 선수 육성이 이어지고 있다.

A fan holds a banner in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between Borussia Dortmund and Real Betis in Dortmund, Germany, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner)

알메리아(승점 26)는 이번 시즌 라리가 2부에서 2위를 달리고 있다. 순항 중이라 이런 흐름이라면 1부 승격을 노려볼 수 있다. 페네리페(승점 15)는 리그 14위이고, 안도라(승점 11)는 리그 18위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

Advertisement