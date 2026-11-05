韓 축구 대형 희소식! '대표팀 중심' 이강인, 독보적 에이스 체제 돌입하나...'그리즈만 후계자' 경쟁자 이적설 점화 "토트넘-아스널-뮌헨 관심"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게 변수가 될 수 있는 이적설이 등장했다. 소속팀 포지션 경쟁자가 될 수 있는 알렉스 바에나에 대한 관심이다.

영국의 스퍼스웹은 5일(한국시각) '토트넘이 바에나 영입을 두고 아스널, 바이에른 뮌헨과 경쟁할 수 있다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '토트넘은 아틀레티코 마드리드의 스타인 바에나 영입을 시도할 수 있다. 이미 지난 10월에도 바에나 영입을 검토 중이라는 소식이 전해진 바 있다. 바에나는 왼쪽 윙어를 선호하지만, 중앙에서도 뛸 수 있는 자원이며 마드리드에서 큰 영향력을 발휘하고 있다. 토트넘뿐만 아니라 다른 클럽들도 이 윙어에게 관심을 보이고 있다'고 전했다.

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올 시즌 아틀레티코 공격에서 가장 위력적인 모습을 보여주는 선수는 단연 바에나다. 아틀레티코 입단 이후 첫 시즌이었던 2025~2026시즌 당시 46경기에서 2골-3도움에 그쳤던 바에나는 올 시즌은 15경기에서 벌써 5골-4도움을 기록 중이다. 강력한 킥, 부단한 움직임 등으로 팀 공격에서 확실한 역할을 잡으며 공격진 에이스로 꼽히고 있다.

이미 어린 시절부터 기대받던 재능이다. 비야레알 유소년 팀에서 뛰어난 활약으로 단숨에 1군 무대를 밟았다. 아틀레티코 이적 이후 터지지 않았던 잠재력이 올 시즌에 폭발한 바에나는 곧바로 다른 팀들의 관심이 쏟아지고 있다. 토트넘을 비롯해 아스널까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심은 물론이고, 분데스리가 최고 명문인 바이에른 뮌헨까지 주목한다는 사실이 전해지며, 바에나의 가치는 더욱 치솟게 됐다.

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바에나의 이적은 아틀레티코에는 아쉬울 수 있으나, 이강인에게는 입지를 더 공고히 할 수 있는 기회이기도 하다. 바에나는 최근 활약과 함께 7번을 물려받은 이강인 대신 앙투완 그리즈만의 후계자로 꼽히고 있다. 스페인의 마르카는 '바에나는 그리즈만의 후계자다. 그는 지난 시즌 메트로폴리타노에서 느껴졌던 족쇄를 벗어던졌는데, 이는 아마도 그의 이적료와 영입 당시의 기대감 때문이었을 것이다. 바에나는 최전방 공격수 역할을 하면서도 더 깊은 위치에서 플레이했던 앙투안 그리즈만이 남긴 거대한 공백을 어느 정도 메워주고 있다'고 전했다.

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다만 바에나의 이탈이 1월에 이뤄지기는 쉽지 않을 전망이다. 핵심 선수를 시즌 도중 매각하는 결정은 아틀레티코에도 부담이다. 스퍼스웹은 '아틀레티코는 현재 공격의 핵심 선수로 자리 잡은 바에나를 시즌 도중에 매각하는 것을 꺼리는 것으로 알려졌다. 이적은 내년 여름에 더 현실적일 것으로 보인다'고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com