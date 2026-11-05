일본엔 박지성-손흥민 없다...'前 국대 주장' 사실상 실종 사태, 리버풀서 뛴 시간 '0초'

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[스포츠조선 김대식 기자]전 일본 국가대표 주장 엔도 와타루의 '0분' 출전이 이어지며 손흥민과 박지성의 위대함이 새삼 부각되고 있다.

일본 매체 사커다이제스트웹은 5일 '엔도는 안도니 이라올라 감독 체제가 된 리버풀에서 전혀 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 계약 마지막 해를 맞아 시즌 종료 후의 퇴단이나 1월 이적을 둘러싼 보도가 끊이지 않고 있다'고 보도했다.

사커다이제스트웹은 리버풀 전문 영국 매체 안필드 인덱스가 전한 엔도의 상황을 전했다. 안필드 인인덱스는 엔도의 방출이 가까워지는 현 상황을 두고 '이러한 방식으로 끝을 향해 가고 있는 모습을 보며 정말로 슬픔을 느끼지 않기란 어렵다'며 동정의 시선을 보냈다.

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매체는 '엔도가 입단 당시 대환호 속에 맞아들여진 것은 아니었지만 언론의 관심을 갈구하지 않았고 프로답지 못한 행동을 한 적이 없다'고 전했다. 안필드 인덱스는 '하드워크, 진실성, 그리고 팀이 필요로 하는 일이라면 무엇이든 하겠다는 의지를 통해 정당한 방식으로 존경을 쟁취해 왔다'며 선수의 헌신을 높이 평가했다.

AP연합뉴스

안필드 인덱스는 '서포터들은 엔도와 같은 선수에게 친근감과 애정을 느낀다'며 '유니폼을 입고 뛰는 동안 사람들이 보고 싶어 하는 헌신, 겸손함, 항상 전력을 다하는 노력이라는 가치를 그가 온몸으로 체현해 왔기 때문'이라고 설명했다. 또 '타고난 재능 면에서 다른 선수들이 더 뛰어날지 몰라도 그는 자주 팀에 균형감과 냉정함을 가져다주었다'고 전했다.

다만 안필드 인덱스는 '축구계의 변화 속도는 빠르고 감정이 거대한 결정을 좌우하는 경우는 드물다'고 짚었다. 매체는 '이라올라 감독이 그를 구상 일부로 보지 않는다면 1월에 보내주는 것이 모두에게 가장 공정한 결과일 수 있다'며 엔도를 위해서라도 방출이 불가피하다고 분석했다. 위르겐 클롭 감독이 떠난 후 엔도는 벤치 신세라고 말하기도 어렵다. 중요하지 않은 경기에서만 경기장에 나섰다. 이번 시즌에는 거의 기용조차 되고 있지 않다.

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안필드 인덱스는 '존경받는 베테랑 선수를 그저 조연으로만 남겨두는 것은 그 누구에게도 도움이 되지 않는다'며 '엔도는 조용히 밀려나 잊혀지는 존재가 아니라 감사와 축복 속에서 작별해야 한다'고 강조했다. 매체는 '그와 같은 태도를 가진 선수는 이적료 숫자가 나타내는 것 이상의 가치를 지닌다'고 전했다.

사커다이제스트웹은 '엔도가 1월 이후 어떤 결정을 내릴지는 아직 불투명하지만 리버풀과의 이별이 해피엔딩이 되기를 바라는 목소리는 결코 적지 않다'고 전했다. 엔도의 초라한 벤치 신세는 잉글랜드 프리미어리그 빅클럽에서 주전 경쟁을 해냈던 손흥민과 박지성이 걸어온 길이 얼마나 위대했는지를 새삼 되새기게 한다.