1경기서 51명 퇴장이라니…브라질서 초유의 난투극! 선수 없어 기권 촌극에 결승 '프리패스'

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 박상경 기자] 브라질 축구에서 믿기 어려운 일이 벌어졌다.

영국 BBC는 5일(이하 한국시각) '브라질 청소년 축구 경기에서 세계 최다인 51장의 레드카드가 나왔다'고 전했다. 그라운드에 선 양팀 선수가 22명인 점을 떠올려보면, 선수 전원 뿐만 아니라 벤치에 앉은 팀원들과 관계자들까지 카드를 받았다는 것이다.

황당한 사연은 이렇다.

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지난 2일 브라질 미나스제라이스주 우베를란지아의 파르키 두 사비아 경기장에서 펼쳐진 우베를란지아-마모레 간의 20세 이하(U-20) 주 챔피언십 2부리그 준결승 1차전. 후반전 우베를란지아 선수 한 명이 퇴장 당한 뒤 구단 관계자들이 경기장에 난입하면서 혼란이 발생했다. 경기는 약 40분 동안 중단됐고, 보안 인력이 상황을 수습한 뒤에야 재개됐다.

그러나 종료 직전 또다시 충돌이 벌어졌다. 후반 추가시간 9분, 마모레의 주앙 비토르가 팀의 세 번째 골을 터뜨린 뒤 우베를란지아 골키퍼 코치 파울루 산투스가 경기장으로 뛰어들었고, 양 팀 선수와 코칭스태프가 뒤엉키면서 집단 난투극으로 번졌다. 정상적인 경기 진행이 불가능해지자, 주심 페르난두 모데스투는 그대로 경기를 종료시켰다. 그는 보고서에서 "주앙 비토르가 도발적인 세리머니와 욕설을 했다. 주먹과 발길질이 오가는 상황에서 레드카드를 직접 제시하거나 정상적인 경기 종료 절차를 진행할 수 없었다"고 설명했다.

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결과는 충격적이었다. 선수 43명과 코칭스태프 8명 등 총 51명이 퇴장 명단에 올랐다. 경기 중 앞서 퇴장당한 3명 외에 난투극에 가담한 48명이 추가로 퇴장 처리됐다. 우베를란지아 구단 관계자 2명도 퇴장 처분을 받았다.

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브라질 매체 오 템포는 '신고를 받고 출동한 경찰 보고서에는 경기장 출입문 14개가 부서지고 샤워시설, 유리창이 파손됐으며 각종 집기도 훼손됐다고 적혀 있다'고 전했다. 심판을 향한 협박 의혹까지 제기됐다. 로이터통신은 '주심이 구단 관계자들로부터 위협적인 발언을 들었다고 보고했고, 이와 관련한 경찰 신고도 접수됐다'고 적었다.

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우베를란지아는 오는 9일로 예정된 마모레와의 준결승 2차전을 포기한다고 발표했다. 우베를란지아는 '상대팀이 동등한 조건에서 경기를 치를 수 없다는 사실을 확인했다'며 '어떤 경기 결과보다 우리가 지켜야 할 가치가 중요하다고 판단했다'고 설명했다. 이어 "우리는 경기장에서 정당하게 승리하고 싶다"며 마모레의 결승 진출을 인정한다고 밝혔다. 미나스제라이스주 축구협회도 우베를란지아의 결정을 승인했다. 이에 따라 마모레는 준결승 2차전을 치르지 않고 결승에 진출했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com