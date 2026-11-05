'日 스쿼드 정말 두텁다' '임대생' 양민혁을 철저하게 무시했던 코번트리의 사카모토, 시어러 선정 EPL '이주의 팀' 발탁→A대표팀 5년 만 재발탁

앨런 시어러가 선정한 EPL 9라운드 금주의 팀 캡처=프리미어리그 홈페이지

코번트리 윙어 사카모토 캡처=코번트리 시티 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]양민혁(베스테를로)과 잠시 코번트리에서 함께 뛰었던 일본 출신 미드필더 사카모토 다츠히로(코번트리)가 앨런 시어러가 선정한 EPL 공식 '팀 오브 더 위크(이주의 팀)'에 선정됐다.

EPL 역대 통산 최다 득점 기록 보유자인 시어러는 4일 EPL 공식 홈페이지를 통해 사카모토를 포함한 EPL 9라운드 베스트11을 선정, 발표했다. 그는 지난 주말 9라운드 경기에서 최고의 활약을 펼친 포지션 11명을 골랐다. 3-2-4-1 전형으로 뽑았는데 최전방에 모건 로저스(첼시), 2선에 사카모토, 듀스베리 홀(에버턴), 잭 루도니(코번트리), 에스테방(첼시, 수비형 미드필더로 산드로 토날리(토트넘), 데클런 라이스(아스널), 스리백에 에즈리 콘사(아스널), 판 헤케(토트넘), 부스코비치(브라이턴), 골키퍼로 바르트 베르브루겐(브라이턴)을 꼽았다. 금주의 감독으로 맨체스터 시티를 원정에서 잡은 브라이턴의 파비안 휘르첼러 감독을 선정했다.

Soccer Football - Premier League - Coventry City v Fulham - Coventry Building Society Arena, Coventry, Britain - October 24, 2026 Fulham's Antonee Robinson in action with Coventry City's Tatsuhiro Sakamoto Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

사카모토가 선발 출전한 코번트리는 선덜랜드를 3대1로 눌렀다. 그는 전반 17분 선제골을 뽑아 팀 승리에 기여했다. 사카모토는 이번 시즌 리그 5경기에 출전, 1골을 기록했다.

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그는 2023년 여름, 코번트리 유니폼을 입었다. 이후 코번트리의 주전 측면 공격수로 자리 잡았다. 지난 2025~2026시즌 코번트리가 2부(챔피언십)에서 우승해 다이렉트 승격하는데 일조했다. 지난 시즌 후반, 양민혁이 잠시 코번트리에서 임대로 뛰었다. 당시 양민혁은 출전 기회를 전혀 받지 못했다. 프랭크 램파드 감독은 양민혁에게 리그 출전 기회를 주지 않았다. 반면 사카모토는 지난 시즌 리그 35경기에 출전해 7골-3도움을 기록했다. 여름 프리시즌 토트넘에서 자리를 잡지 못한 양민혁은 이번 시즌 벨기에 베스테를로에서 임대생으로 뛰고 있다.

epa13316120 Tottenham Hotspur's Ben Davies (R) and Coventry City's Tatsuhiro Sakamoto in action during the English Premier League match Tottenham Hotspur against Coventry City, in London, Britain, 19 October 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

승격팀인 코번트리는 3승6패 승점 9점으로 리그 16위를 달리고 있다. 사카모토는 최근 발표된 11월 일본 축구 A대표팀에 발탁됐다. 2021년 이후 약 5년 만에 다시 뽑혔다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com