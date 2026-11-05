이강인은 이런 리그에서 뛰었던 거야?…'챔스 1-9', 프랑스 축구의 씻을 수 없는 흑역사

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[스포츠조선 윤진만 기자]'유럽챔피언스리그(UCL) 역사상 이토록 굴욕적인 패배를 당한 프랑스 팀은 없었다.'

프랑스 일간 '레키프'는 5일(한국시각) 프랑스 파드칼레 랑스의 스타드 볼라르트 들렐리스에서 열린 RC랑스와 코모1907의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 4차전 리뷰 기사에 이렇게 적었다. 이날 프랑스 리그1 클럽 랑스는 이탈리아 세리에A 소속 코모와의 홈 경기에서 1대9, 8골차 대패를 당했다. 1992년 출범한 UCL에서 역대 단일경기 홈팀 최다 점수차, UCL 역대 단일 경기 최다 점수차 패배 타이 기록을 동시에 썼다. 앞서 2007년 리버풀, 2015년 레알 마드리드가 8골차 승리를 거둔 바 있다.

랑스의 대패를 지켜본 프랑스 축구계는 '이게 현실인지, 꿈인지 분간이 안 된다'라는 반응이다. 프랑스 '르몽드'는 "랑스의 120년 역사를 통틀어 이같은 참패를 겪은 건 단 한 번뿐이었다. 1940년 올랭피크 드 마르세유를 상대로 당했던 패배다. 당시 관중석은 광부들로 가득 차 있었고, 랑스는 다시는 그런 밑바닥을 경험하지 않기를 바랐을 것이다. 하지만 그들의 후예들은 똑같이 고통스러운 경험을 하고 말았다. 2023년 11월 아스널 원정 0대6 패배도 랑스 팬들에겐 뼈아픈 경험이었지만, 당시엔 유럽 최고의 클럽대항전에 막 복귀했던 랑스가 강호를 상대로 원정에서 겪은 일이었다. 반면 이번 참패는 그 충격의 차원이 다르다. 이번엔 UCL에 처음으로 발을 들인 팀을 상대로 뼈아픈 타격을 입었다"라고 적었다.

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'르몽드'는 코모 선수들이 경기장에서 랑스 선수들의 별다른 저항 없이 마음껏 경기를 즐기는 모습이었다고 했다. 랑스 홈 관중은 랑스의 실점이 계속되면서 자포자기한 심정이 됐다. 코모 선수들이 패스를 할 때마다 '올레(파이팅)'를 외쳤다. 스페인 축구 전설 세스크 파브레가스 감독이 이끄는 코모는 전반에 3골, 후반에 6골을 넣었다. 그리스 공격수 아나스타시오스 두비카스는 해트트릭을 폭발했다.

야니크 카휴자크 랑스 감독은 0-3, 0-4로 끌려가던 시점에 어떠한 전술적 대처도 하지 못한 채 참패를 야기했다. 그는 경기 후 이번 패배를 "굴욕적"이라고 표현하며, 선수들을 향해 "거울을 보고 스스로를 되돌아보라"고 일침을 가했다. 이날 대패에도 경질될지는 미지수다. 그는 팀이 극심한 부진에 빠진 지난 9월 소방수로 취임했다. 랑스는 리그1 9라운드 현재 승점 13점으로 9위를 달린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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