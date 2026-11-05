모레노 날벼락, 충격 '오피셜' 공식발표 후 '잔인한 평가'까지...韓 대표팀 연장 희망 무너지나, "에이스 이강인 활용 실망스러워"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 준비하는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]로베르트 모레노 감독을 향한 잔인한 평가까지 등장했다.

스페인의 문도 데포르티보는 5일(한국시각) '모레노는 메트로폴리타노에서 이강인의 미스터리를 풀려고 애쓰고 있다'고 보도했다.

문도 데포르티보는 '모레노 감독은 메트로폴리타노 경기장에서 경기를 지켜봤다. 모레노는 이강인이 뛰는 모습을 직접 보고 싶어 했다. 한국 대표팀에서 이강인의 활약이 아틀레티코에서만큼 빛을 발하지 못하고 실망스러웠기 때문이다. 이에 대해 감독의 경직된 전술이 뜨거운 논쟁거리가 되기도 했다'고 전했다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

이강인 활용법은 모레노 감독이 한국 대표팀 지휘봉을 잡은 후 계속해서 화제를 모았다. 이강인은 지난여름 이적시장에서 팀을 옮기며 선수 생활의 전환점을 맞이했다. 파리 생제르맹(PSG) 시절 찬란했던 팀 커리어와 별개로 선수로서는 아쉬움이 컸다. 중요 경기에서 제외되는 등 입지가 탄탄하지 않았다. 반면 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입은 후에는 상황이 달라졌다. 보다 주체적인 역할을 맡으며, 공격진의 에이스로서 발돋움할 기회를 잡았다. 디에고 시메오네 감독은 이강인을 최전방과 우측을 오가는 전천후 공격 자원으로 활용하며, 그 쓰임새를 늘려가고 있다.

다만 모레노 감독은 이강인의 아틀레티코 활약을 보았음에도 대표팀에서 이를 제대로 구현하지 못했다. 포메이션까지도 아틀레티코가 사용하는 4-4-2 포메이션을 기용했지만, 큰 효과는 없었다. 도리어 이강인은 모레노 감독의 4-4-2에서 우측에 고립된 전형적인 윙어 역할로 인해 활약이 돋보이지 못했다. 지난 9~10월 A매치는 이강인이 국가대표로서 활약한 이후 가장 존재감이 없었던 기간이라고 봐도 무방했다.

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이런 상황에서 모레노가 이강인을 제대로 활용하지 못한다는 평가가 스페인에서도 나오며, 11월 A매치 기간 모레노가 보여줄 이강인 활용법은 더 기대를 모으게 됐다. 손흥민의 노쇠화, 공격진의 아쉬운 결정력 등을 고려했을 때, 이강인의 활약이 한국 대표팀 경기력을 좌우할 수 있다. 아틀레티코와 바이에른 뮌헨의 경기를 보고 고민이 더 커질 수밖에 없는 모레노다.

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

한편 모레노는 이강인 문제를 비롯해 한국 대표팀에서 남은 기간 확실한 성과를 내지 못한다면 6경기 단기 계약을 끝으로 대표팀을 떠날 위기에 놓였다. 불을 키운 건 아시안컵의 연기 결정이다. 아시아축구연맹(AFC)은 3일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 기존 내년 1월에 예정됐던 아시안컵 개최 일정을 2027년 12월 23일로 변경했음을 알렸다.

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11월 A매치 이후 6경기 평가를 통해 한국 대표팀과 계약 연장으로 아시안컵까지 도전할 가능성이 있었던 모레노 감독에게는 최악의 소식이다. 아시안컵 연기로 계약 연장 가능성에 먹구름이 끼게 됐다. 11월 A매치에서 특별한 성과 없이 마무리하게 된다면 한국 대표팀으로서는 모레노에게 계속해서 지휘봉을 맡길 이유도 없다. 모레노에게는 더 중요한 11월 A매치가 된 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com